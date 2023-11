Abstract

The increasing burden on South African road networks necessitates sustainable solutions that conclude their spatial configuration and arrangement. A deeper understanding of the existing road network's spatial organisation is, therefore, required. This study evaluates the structural design of road networks in Kimberley, South Africa, using spatial network science and open-source OpenStreetMap data. Nonplanar-directed multigraphs for Kimberley are constructed to analyse the structural and morphological characteristics of the network. The study area was evaluated with several network-analysis methods such as completeness, degree of centrality, betweenness, closeness, and PageRank. The study found that Kimberley has a low degree of centrality of 0.00111. This indicates that the road network should be less congested because there are fewer vulnerable spots. Because of the availability of two-way streets, the total edge length in the Kimberley network is nearly double the total street length. There are 2.97 streets radiating from Kimberley nodes on average. This suggests that three-way intersections are prevalent in Kimberley. Centrality measures and analysing the effects in terms of accessibility to the commerce and services of the city show how the legacy of racial segregation, poverty, and isolation from social and economic opportunities impedes the places within Kimberley.



RESULTS from the study also indicate that the informal sections of Galeshewe are fine-grained in terms of road network, while Kimberley CBD and nearby districts have coarse grain roads. This pattern contributes to the relative overall low average street segment length (a proxy for block size) of 107 metres in Kimberley.



===



Die toenemende las op Suid-Afrikaanse padnetwerke noodsaak volhoubare oplossings wat hul ruimtelike konfigurasie en rangskikking afsluit. 'n Dieper begrip van die bestaande padnetwerk se ruimtelike organisasie is dus nodig. Hierdie studie evalueer die strukturele ontwerp van padnetwerke in Kimberley, Suid-Afrika, deur gebruik te maak van ruimtelike netwerkwetenskap en oopbron OpenStreetMap-data. Nie-vlakgerigte multigrafieke vir Kimberley word gekonstrueer om die strukturele en morfologiese kenmerke van die netwerk te ontleed. Die studie-area is geëvalueer met verskeie netwerk-analise metodes soos volledigheid, graad van sentraliteit, tussenheid, nabyheid en PageRank. Die studie het bevind dat Kimberley 'n lae graad van sentraliteit van 0,00111 het. Dit dui daarop dat die padnetwerk minder oorlaai behoort te wees omdat daar minder kwesbare plekke is. As gevolg van die beskikbaarheid van tweerigtingstrate, is die totale randlengte in die Kimberley-netwerk byna dubbel die totale straatlengte. Daar is gemiddeld 2,97 strate wat uit Kimberley-nodusse straal. Dit dui daarop dat drierigting-kruisings algemeen in Kimberley voorkom. Sentraliteitsmaatreëls en die ontleding van die uitwerking in terme van toeganklikheid tot die handel en dienste van die stad wys hoe die nalatenskap van rassesegregasie, armoede en isolasie van sosiale en ekonomiese geleenthede die plekke binne Kimberley belemmer. Resultate van die studie dui ook daarop dat die informele gedeeltes van Galeshewe fynkorrelig is in terme van padnetwerk, terwyl Kimberley SSK en nabygeleë distrikte growwe graanpaaie het. Hierdie patroon dra by tot die relatiewe algehele lae gemiddelde straatsegmentlengte ('n volmag vir blokgrootte) van 107 meter in Kimberley.

Language: en