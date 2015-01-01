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Citation
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العامري, العموش. Al-Adab J. 2023; (145): 291-310.
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Vernacular Title
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سلوك السائقين واتجاهاتهم نحو الحجر المنزلي أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19): مقارنة حسب متغيري النوع ومستوى التعليم
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Copyright
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(Copyright © 2023, College of Arts, University of Baghdad)
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Abstract
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إن جائحة كرونا شكلت أزمة وبائية ونفسية حيث صعوبة العيش في عزلة، والتغيرات التي حصلت في حياتنا اليومية، وفقدان عددا كبيرا من الأفراد لوظائفهم، والمصاعب المالية، والحزن على وفاة الأحبة، قد أثرت على الصحة العقلية ورفاهية الكثيرين. وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت تأثير جائحة كوفيد -19 على حوادث الطرق إلا أنها لم تتناول الانماط السلوكية لدى السائقين أثناء الحجر المنزلي وما هي اتجاهاتهم نحوه ومدى وجود فروق دالة في ذلك حسب متغيري النوع ومستوى التعليم. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة سلوك واتجاه السائقين نحو الحجر المنزلي أثناء كوفيد-19. والتعرف على الفروق بين السائقين في سلوكهم واتجاههم نحو الحجر المنزلي أثناء جائحة كوفيد-19 تبعا لكل من متغيري النوع ومستوى التعليم. تضمنت أداة الدراسة على استبانة تشمل على عبارات تبين سلوك السائقين في دولة الامارات العربية المتحدة أثناء الحجر المنزلي واتجاههم نحوه. إضافة الى عبارتين لتقييم فاعلية الحجر المنزلي أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19). ستمائة وستة وثلاثون 636 سائقا وسائقة من دولة الامارات العربية المتحدة شاركوا في الإجابة على أداة الدراسة. وأظهرت النتائج ان السائقين استجابوا للحجر المنزلي من خلال سلوكيات واتجاهات إيجابية. وأظهرت النتائج أن السائقات كن أكثر التزاما لكن لم تكن الفروق دالة إحصائيا مع أقرانهم السائقين الذكور. إلا ان مستوى التعليم قد ساهم في خلق فروق دالة في عدد من السلوكيات ولصالح ذوي مستوى التعليم الجامعي فما فوق. واكد المشاركون في الدراسة سلامة الإجراءات التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19.
Language: ar