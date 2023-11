Abstract

إن جائحة كرونا شكلت أزمة وبائية ونفسية حيث صعوبة العيش في عزلة، والتغيرات التي حصلت في حياتنا اليومية، وفقدان عددا كبيرا من الأفراد لوظائفهم، والمصاعب المالية، والحزن على وفاة الأحبة، قد أثرت على الصحة العقلية ورفاهية الكثيرين. وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت تأثير جائحة كوفيد -19 على حوادث الطرق إلا أنها لم تتناول الانماط السلوكية لدى السائقين أثناء الحجر المنزلي وما هي اتجاهاتهم نحوه ومدى وجود فروق دالة في ذلك حسب متغيري النوع ومستوى التعليم. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة سلوك واتجاه السائقين نحو الحجر المنزلي أثناء كوفيد-19. والتعرف على الفروق بين السائقين في سلوكهم واتجاههم نحو الحجر المنزلي أثناء جائحة كوفيد-19 تبعا لكل من متغيري النوع ومستوى التعليم. تضمنت أداة الدراسة على استبانة تشمل على عبارات تبين سلوك السائقين في دولة الامارات العربية المتحدة أثناء الحجر المنزلي واتجاههم نحوه. إضافة الى عبارتين لتقييم فاعلية الحجر المنزلي أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19). ستمائة وستة وثلاثون 636 سائقا وسائقة من دولة الامارات العربية المتحدة شاركوا في الإجابة على أداة الدراسة. وأظهرت النتائج ان السائقين استجابوا للحجر المنزلي من خلال سلوكيات واتجاهات إيجابية. وأظهرت النتائج أن السائقات كن أكثر التزاما لكن لم تكن الفروق دالة إحصائيا مع أقرانهم السائقين الذكور. إلا ان مستوى التعليم قد ساهم في خلق فروق دالة في عدد من السلوكيات ولصالح ذوي مستوى التعليم الجامعي فما فوق. واكد المشاركون في الدراسة سلامة الإجراءات التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19.





===





The Corona pandemic has been an epidemiological and psychological crisis in which the difficulty of living in isolation, the changes that have taken place in our daily lives, the loss of a large number of individuals of their jobs, the financial hardship, and the grief over the death of loved ones, have affected the mental health and well-being of many. Despite the large number of studies that dealt with the impact of the Covid-19 pandemic on road accidents, they did not address the behavioral patterns of drivers during the home quarantine and what their attitudes are towards it. In addition to the significant differences in that according to gender and level of education. This study aimed to reveal the nature of drivers' behaviors and attitudes towards home quarantine during Covid-19. And to identify the differences based on sex and education level between drivers in their behaviors and their attitudes towards home quarantine. The study tool included a questionnaire that includes phrases showing the behaviors of drivers in the United Arab Emirates during the home quarantine and their attitudes towards it. Six hundred and thirty-six 636 male and female drivers from the United Arab Emirates participated in answering the study tool. The results showed that the drivers responded to the home quarantine through positive behaviors and attitudes. The results showed that female drivers were more committed, but the differences were not statistically significant with their male drivers. However, the level of education has contributed to creating significant differences in a number of behaviors in favor of those with university education and above. The participants confirmed the safety of the measures taken by the United Arab Emirates to limit the spread of the Covid-19 pandemic.

Language: ar