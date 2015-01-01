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Citation
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Alsuwaidi SM. Al-Adab J. 2023; (145): 407-450.
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Copyright
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(Copyright © 2023, College of Arts, University of Baghdad)
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DOI
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PMID
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unavailable
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Abstract
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The current study aims to identify the causes and forms of school bullying.To achieve the objectives of the current study, a non-probability sample was selected from the students of Al-Orouba School for Secondary Education, and the number of the sample members was (150) students, their ages ranged between (15-18 and above). To collect the necessary data for current study, a survey was designed to suit the objectives and purposes of the study.
Language: en
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Vernacular Abstract
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تستهدف الدراسة الحالية التعرف على أسباب وأشكال التنمر المدرسي عن طريق دراسة ميدانية على طلاب مدرسة العروبة للتعليم الثانوي، ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية اختيرت عينة غرضية غير احتمالية من تلاميذ مدرسة العروبة للتعليم الثانوي، وبلغ عدد أفراد العينة (150) طالبا، تراوحت اعمارهم بين (15- 18 وما فوق) ولتحقيق أغراض الدراسة تم تصميم استبانة. أظهرت نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الحالية إن أكثر أشكال التنمر شيوعا في المدرسة هو (التنمر اللفظي- التنمر الاجتماعي-التنمر الجسدي- التنمر الجنسي- التنمر الالكتروني- التنمر على الممتلكات)، كما أظهرت أسباب نشوء وبروز ظاهرة التنمر المدرسي من وجهة نظر المبحوثين (أسباب شخصية، أسباب أسرية، أسباب مرتبطة بالبيئة المدرسية، أسباب مرتبطة بالإعلام والثورة التقنية). وأشارت نتائج الدراسة الى أكثر الأماكن التي يمارس فيها التنمر في المدرسة، والى الآثار التربوية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن ظاهرة التنمر المدرسي، وعرضت المقترحات المناسبة من وجهة نظر المبحوثين لمواجهة ظاهرة التنمر المدرسي.
Language: en