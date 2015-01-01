Vernacular Abstract

تستهدف الدراسة الحالية التعرف على أسباب وأشكال التنمر المدرسي عن طريق دراسة ميدانية على طلاب مدرسة العروبة للتعليم الثانوي، ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية اختيرت عينة غرضية غير احتمالية من تلاميذ مدرسة العروبة للتعليم الثانوي، وبلغ عدد أفراد العينة (150) طالبا، تراوحت اعمارهم بين (15- 18 وما فوق) ولتحقيق أغراض الدراسة تم تصميم استبانة. أظهرت نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الحالية إن أكثر أشكال التنمر شيوعا في المدرسة هو (التنمر اللفظي- التنمر الاجتماعي-التنمر الجسدي- التنمر الجنسي- التنمر الالكتروني- التنمر على الممتلكات)، كما أظهرت أسباب نشوء وبروز ظاهرة التنمر المدرسي من وجهة نظر المبحوثين (أسباب شخصية، أسباب أسرية، أسباب مرتبطة بالبيئة المدرسية، أسباب مرتبطة بالإعلام والثورة التقنية). وأشارت نتائج الدراسة الى أكثر الأماكن التي يمارس فيها التنمر في المدرسة، والى الآثار التربوية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن ظاهرة التنمر المدرسي، وعرضت المقترحات المناسبة من وجهة نظر المبحوثين لمواجهة ظاهرة التنمر المدرسي.







Language: en