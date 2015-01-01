SAFETYLIT WEEKLY UPDATE

We compile citations and summaries of about 400 new articles every week.
RSS Feed

HELP: Tutorials | FAQ
CONTACT US: Contact info

Search Results

Journal Article

Citation

Alsuwaidi SM. Al-Adab J. 2023; (145): 407-450.

Copyright

(Copyright © 2023, College of Arts, University of Baghdad)

DOI

10.31973/aj.v1i145.3818

PMID

unavailable

Abstract

The current study aims to identify the causes and forms of school bullying.To achieve the objectives of the current study, a non-probability sample was selected from the students of Al-Orouba School for Secondary Education, and the number of the sample members was (150) students, their ages ranged between (15-18 and above). To collect the necessary data for current study, a survey was designed to suit the objectives and purposes of the study.

The results of the statistical analysis of the data of the current study showed the most common forms of bullying in school were (verbal - social - physical - sexual - electronic- bullying of property), It also showed the reasons of school bullying from the respondents' point of view (personal reasons, family reasons, reasons related to the school environment, reasons related to the media and the technical revolution). The results of the study indicated the most common places in which bullying is practiced in the school and to the educational, psychological and social effects resulting from the phenomenon of school bullying. The study mentioned solutions from the respondents' point of view to confront the phenomenon of school bullying.


Language: en

Vernacular Abstract

تستهدف الدراسة الحالية التعرف على أسباب وأشكال التنمر المدرسي عن طريق دراسة ميدانية على طلاب مدرسة العروبة للتعليم الثانوي، ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية اختيرت عينة غرضية غير احتمالية من تلاميذ مدرسة العروبة للتعليم الثانوي، وبلغ عدد أفراد العينة (150) طالبا، تراوحت اعمارهم بين (15- 18 وما فوق) ولتحقيق أغراض الدراسة تم تصميم استبانة. أظهرت نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الحالية إن أكثر أشكال التنمر شيوعا في المدرسة هو (التنمر اللفظي- التنمر الاجتماعي-التنمر الجسدي- التنمر الجنسي- التنمر الالكتروني- التنمر على الممتلكات)، كما  أظهرت أسباب نشوء وبروز ظاهرة التنمر المدرسي من وجهة نظر المبحوثين  (أسباب شخصية، أسباب أسرية، أسباب مرتبطة بالبيئة المدرسية، أسباب مرتبطة بالإعلام والثورة التقنية). وأشارت نتائج الدراسة الى أكثر الأماكن التي يمارس فيها التنمر في المدرسة، والى الآثار التربوية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن ظاهرة التنمر المدرسي، وعرضت المقترحات المناسبة من وجهة نظر المبحوثين لمواجهة ظاهرة التنمر المدرسي.



Language: en
NEW SEARCH


All SafetyLit records are available for automatic download to Zotero & Mendeley
Print