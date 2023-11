Abstract

تناولت موضوع الدراسة وصفاً وتحليلاً للخصائص الاجتماعية والاقتصادية، وهدفت الدراسة إلى التعرف على هذه الخصائص، إضافة إلى أنواع جرائمهم ودوافعها، وتم جمع بيانات الدراسة بواسطة استبانة أعدت لهذا الغرض وبلغ عدد افراد العينة 432 حدثاً، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاستخدام العديد من الأساليب الإحصائية لتفسير وتحليل النتائج مثل مربع كاي ومعامل كرامر، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: ارتفاع نسبة الجناة الاحداث في الفئة العمرية من 15-18 سنة، كذلك ارتفاع نسبة الجناة الأحداث من السعوديين، وأن أغلب الجناة يعيشون مع الأبوين، وترتفع نسبة الدخل المنخفض للأسرة، وأغلبهم يعيشون في فلل. ومن النتائج كذلك ارتفاع نسبة قضايا المال والعرض، وأن أغلب جرائم الأحداث لا تتم إلا بوجود شركاء، وأن من أهم أسباب اختيار مكان الجريمة قربه من المنزل، وتلعب الصدفة كبير في ذلك، وأن من أهم أسباب ارتكاب الجريمة تشجيع رفقاء السوء. وخلصت الدراسة بمجموعة التوصيات منها تكثيف الرقابة الأمنية، وزيادة فاعلية دور كل من المنزل والمدرسة، من حيث توفير احتياجاتهم، واستثمار أوقاتهم بكل ما هو مفيد.





====



The study dealt with a description and analysis of the social and economic characteristics, and the study aimed to identify these characteristics, in addition to the types of their crimes and their motives.



RESULTS such as chi-square and Kramer coefficient, and the study reached many results, the most important of which are: the increase in the percentage of juvenile offenders in the age group of 15-18 years, as well as the increase in the percentage of juvenile offenders from Saudis, and that most of the offenders live with parents, and the low income of the family increases, most of them live in villas. Among the results is the high percentage of money and honor cases, and that most juvenile crimes are not committed without the presence of accomplices, and that one of the most important reasons for choosing the place of crime is its proximity to the house, and chance plays a big role in that, and that one of the most important reasons for committing a crime is encouraging bad companions. The study concluded with a set of recommendations, including intensifying security control, and increasing the effectiveness of the role of both the home and the school, in terms of providing for their needs, and investing their time in everything that is useful.



Keywords: Juvenile Justice

Language: en