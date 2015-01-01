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Citation
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Al-Adab J. 2023; (146): 431-460.
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Copyright
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(Copyright © 2023, College of Arts, University of Baghdad)
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DOI
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PMID
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unavailable
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Abstract
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تناولت موضوع الدراسة وصفاً وتحليلاً للخصائص الاجتماعية والاقتصادية، وهدفت الدراسة إلى التعرف على هذه الخصائص، إضافة إلى أنواع جرائمهم ودوافعها، وتم جمع بيانات الدراسة بواسطة استبانة أعدت لهذا الغرض وبلغ عدد افراد العينة 432 حدثاً، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاستخدام العديد من الأساليب الإحصائية لتفسير وتحليل النتائج مثل مربع كاي ومعامل كرامر، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: ارتفاع نسبة الجناة الاحداث في الفئة العمرية من 15-18 سنة، كذلك ارتفاع نسبة الجناة الأحداث من السعوديين، وأن أغلب الجناة يعيشون مع الأبوين، وترتفع نسبة الدخل المنخفض للأسرة، وأغلبهم يعيشون في فلل. ومن النتائج كذلك ارتفاع نسبة قضايا المال والعرض، وأن أغلب جرائم الأحداث لا تتم إلا بوجود شركاء، وأن من أهم أسباب اختيار مكان الجريمة قربه من المنزل، وتلعب الصدفة كبير في ذلك، وأن من أهم أسباب ارتكاب الجريمة تشجيع رفقاء السوء. وخلصت الدراسة بمجموعة التوصيات منها تكثيف الرقابة الأمنية، وزيادة فاعلية دور كل من المنزل والمدرسة، من حيث توفير احتياجاتهم، واستثمار أوقاتهم بكل ما هو مفيد.
Language: en