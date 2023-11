Abstract

Coercive control is a non-violent form of intimate partner violence (IPV) that is a pattern of behaviors aimed at gaining control over one's partner by dominating, restricting, and monitoring tactics. The phenomenon has recently been recognised as an independent form of IPV. A search in the present literature was conducted and identified ten relevant studies. Seven out of the ten included studies presented a significant association between exposure to coercive control and mental health problems such as symptoms of depression, anxiety, and PTSD as well as suicidal thinking.



===



Partnervold er en velkendt social problemstilling, der på verdensplan påvirker den globale sundhed med både fysiske og psykiske konsekvenser [1]. Traditionelt set blev partnervold defineret som fysisk vold mellem gifte par, men begrebet er gennem tiden blevet modificeret og udvidet. I dag er partnervold ikke kun begrænset til fysisk eller seksuel vold, men indbefatter også psykisk vold udøvet af en nuværende eller tidligere intim partner. Hertil kommer også andre former for overgreb som f.eks. digital chikane og økonomisk kontrol, der spiller en rolle i nutidens forståelse af partnervold [1-3].



Det element af partnervold, som har med kontrol at gøre, er af flere forskere blevet belyst og benævnt med et separat begreb, der internationalt kendes som "coercive control" og på dansk benævnes som tvangskontrol [4, 5]. Fænomenet har man længe kendt til som et underliggende element i andre former for partnervold - fysisk, seksuel og psykisk partnervold - og er beskrevet som en del af volden i nære relationer siden 1980'erne, hvor det blev beskrevet første gang [6]. Litteraturen har gennem tiden beskrevet tvangskontrol på forskellige måder, og det er efterhånden de samme karakteristika, der går igen, selvom der endnu ikke findes international enighed om en konkret definition af begrebet. Tvangskontrol er blevet beskrevet som et mønster af ikkefysiske taktikker, der bruges til at opnå og opretholde kontrol og magt over en partner. De kontrollerende taktikker inden for tvangskontrol er vedvarende, og de kan inkludere intimidering, manipulation og regulering af opførsel

Language: da