Abstract

Recent research indicates that the risk of suicide attempts in autism spectrum disorder is substantially higher than in the general population. Although a number of factors may play a role in suicide, in the present review we focused on the meta-analyses that examined self-injurious behavior and suicide attempts in autism due to the importance of these factors.



RESULTS to date suggest that the risk of self-harming behavior and suicide attempts in autism is approximately three-times higher than in the general population. Of concern, are findings that suggest that women with autism are 5-13 times more likely to complete suicide than women without autism. It is noteworthy that the high-functioning autistic group has a significantly higher risk of suicide than the low-functioning group. By contrast, the risk of death from somatic causes is higher in the low-functioning autistic group. The results of this systematic overview of the available meta-analyses may help health care professionals, decision-makers, affected persons and their relatives to recognize self-injurious behavior and suicide risk in time, thereby facilitating prevention.



Az utóbbi évek kutatásainak eredményei azt mutatják, hogy az autizmus spektrum zavarban élők körében az öngyilkosság kockázata magasabb, mint az általános populációban. Áttekintésünkben a nemrégiben közölt metaelemzések eredményeinek összegzése alapján az önsértő viselkedés és az öngyilkossági kísérlet kockázatának vizsgálatára fókuszáltunk, mivel mindkét tényező fontos állomást jelenthet az öngyilkosság felé vezető úton. Az eddigi eredmények alapján az önsértő viselkedés és az öngyilkossági kísérlet kockázata autizmusban hozzávetőleg háromszoros az általános populációs kontrollcsoporthoz képest. Aggodalomra ad okot, hogy egyes vizsgálati adatok alapján az autista nők körében a befejezett öngyilkosság 5-13-szor nagyobb valószínűséggel fordul elő, mint az autizmussal nem diagnosztizált nők esetén. Kiemelendő, hogy a magasan funkcionáló autista csoportban magasabb az öngyilkossági kockázat, mint az alacsonyan funkcionáló csoportban. Ezzel szemben a szomatikus okokkal összefüggő halálozási kockázat az alacsonyan funkcionáló autista csoportban magasabb. Az összefoglalt adatok ismertetése segítséget nyújthat az egészségügyi rendszerben dolgozóknak, döntéshozóknak, valamint a családtagoknak, hogy az öngyilkossági kockázatot felismerjék és elősegítsék az öngyilkosság megelőzését.

Language: hu