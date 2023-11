Abstract

In the USA, in states that have legalized cannabis, a sharp increase in ingestion accidents among young children has been observed in the following years [Onders B. et al., Clin Pediatr (Phila). 2016; 55: 428-36]. In view of the impending legalization of cannabis, a similar development could be feared for Germany.



Childhood intoxications after swallowing cannabis preparations are usually asymptomatic or mild (>80%). However, up to 18% of affected infants required intensive care therapy because of respiratory failure (intubation rate 6%), cardiac arrhythmias and/or seizures [Richards JR et al., J Peds. 2017; 190: 142-152]. So-called edibles (foods mixed with THC) are particularly attractive for children. H. Preparations such as gummy bears, cookies or brownies. Recipes for making your own are circulating on the Internet, but sweets made in the USA such as gummy bears or chocolate enriched with (-)-Δ9-trans-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) are also available on the European market.



Here we present a case of poisoning caused by such a product with laboratory-proven concentrations of THC and its degradation products, which took a comparatively long course.



In den USA wurde in den Bundesstaaten, die Cannabis legalisiert haben, in den darauffolgenden Jahren eine starke Zunahme von kleinkindlichen Ingestionsunfällen beobachtet [Onders B. et al., Clin Pediatr (Phila). 2016; 55: 428-36]. Angesichts der bevorstehenden Cannabislegalisierung könnte für Deutschland eine ähnliche Entwicklung zu befürchten sein.



Kindliche Intoxikationen nach Verschlucken von Cannabiszubereitungen verlaufen mehrheitlich asymptomatisch oder leicht (>80%). Bis zu 18% der betroffenen Kleinkinder benötigten jedoch eine intensivmedizinische Therapie wegen Ateminsuffizienz (Intubationsrate 6%), Herzrhythmusstörungen und/oder Krampfanfällen [Richards JR et al., J Peds. 2017; 190: 142-152]. Besonders attraktiv für Kinder sind sog. Edibles (mit THC versetzte Lebensmittel), d. h. Zubereitungen wie Gummibärchen, Kekse oder Brownies. Im Internet kursieren Rezepte zur Eigenherstellung, daneben sind jedoch auch auf dem europäischen Markt in den USA gefertigte Süßigkeiten wie Gummibärchen oder Schokolade, die mit (-)-Δ9-trans-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) angereichert wurden, erhältlich.



Wir stellen hier eine Vergiftung durch ein derartiges Produkt mit laborchemisch nachgewiesenen Konzentrationen von THC und dessen Abbauprodukten vor, die einen vergleichsweise langen Verlauf nahm.

