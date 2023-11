Abstract

OBJECTIVE: To examine the perception of the trafficking in women for sexual exploitation, identify the difficulties and collect the proposals of professionals in direct contact with the victims of trafficking in women for sexual exploitation in Andalusia (Spain).



METHOD: Qualitative study based on interviews with 10 key informants, selected from organizations providing support and care to victims of trafficking in women for sexual exploitation in 2021. Two researchers carried out a thematic categorical content analysis, integrative and relational analysis. Three themes with different sub-themes were analyzed.



RESULTS: Difficulties have been identified in relation to women (delay in recognizing themselves as victims, cultural differences, distrust of the system), traffickers (modification of strategies), health professionals (lack of sensitivity and lack of homogeneity in actions) and the health system (lack of cultural intermediation, administrative complexity). The key informants propose more training for professionals, the use of effective action protocols and better coordination between institutions.



CONCLUSIONS: The health sector faces a number of challenges in responding comprehensively and effectively to trafficking in women for sexual exploitation. Improvements are needed in raising awareness among health professionals, the development of standardized protocols, greater collaboration between sectors, the provision of specialized mental health services and effective cultural mediation.



Objetivo



Explorar la percepción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, identificar las dificultades y recoger las propuestas de profesionales en contacto directo con las víctimas en Andalucía.



Método



Estudio cualitativo basado en entrevistas a 10 informantes clave seleccionados en entidades de apoyo y atención a víctimas de trata de mujeres con fines de explotación sexual en 2021. Dos investigadoras llevaron a cabo un análisis de contenido categórico temático. Se analizaron tres temas con diferentes subtemas.



Resultados



Se han identificado dificultades relacionadas con las mujeres (tardan en reconocerse como víctimas, diferencias culturales, desconfianza en el sistema), con los traficantes (modificación de estrategias), con profesionales de la salud (falta de sensibilidad y poca homogeneidad en las actuaciones) y con el sistema sanitario (ausencia de intermediación cultural, complejidad administrativa). Las personas informantes clave proponen una mayor capacitación de profesionales, el empleo de protocolos de actuación efectivos y una mejor coordinación entre instituciones.



Conclusiones



El sector sanitario enfrenta diversos desafíos para dar una respuesta integral y efectiva a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se requieren mejoras en la sensibilización de profesionales de la salud, el desarrollo de protocolos estandarizados, una mayor colaboración entre sectores, la provisión de servicios especializados en salud mental y una mediación cultural eficaz.

