This study aimed to characterize the main causes of death of women with notification of interpersonal violence during pregnancy and to identify the factors associated with these deaths. This is a case-control study conducted based on relating data on violence to deaths that occurred in Brazil from 2011 to 2017. Data from the Braziliam Information System for Notificable Diseases and the Brazilian Mortality Information System were analyzed using multiple logistic regression. The results showed that 56.4% of the deaths were due to external causes, and 80.1% of which were due to femicide. The following risk factors associated with death were identified: age group from 30 to 39 years (OR = 2.53; 95%CI: 1.01-6.59); firearm assault (OR = 14.21; 95%CI: 4.58-31.86); and by piercing-cutting objects (OR = 4.45; 95%CI: 1.01-22.73). Being married/in a stable union (OR = 0.48; 95%CI: 0.24-0.93); having more than four years of schooling (OR = 0.21; 95%CI: 0.06-0.63); and living in municipalities with a population over 100,000 inhabitants (OR = 0.23; 95%CI: 0.10-0.52) were observed as protective factors. The study was important due to demonstrating the magnitude of femicide among women with notification of violence during pregnancy, as well as the weaknesses in producing information on the external causes of death in the pregnancy-puerperal period. The study also evinced the factors that make women vulnerable to death, reinforcing the urgent need for health professionals to screen for violence during pregnancy.



Objetivou-se caracterizar as principais causas de óbito de mulheres com notificação de violência interpessoal durante a gravidez e identificar os fatores associados a essas mortes. Trata-se de um estudo caso-controle realizado a partir da análise de dados sobre violência e óbitos ocorridos no Brasil entre 2011 e 2017. Os dados provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e do Sistema de Informação sobre Mortalidade foram analisados por meio da regressão logística múltipla. Os resultados mostraram que 56,4% dos óbitos foram em decorrência de causas externas, sendo 80,1% desses devido ao feminicídio. Identificou-se como fatores de risco associados ao óbito: faixa etária de 30 a 39 anos (OR = 2,53; IC95%: 1,01-6,59); agressão por arma de fogo (OR = 14,21; IC95%: 4,58-31,86) e por objeto perfurocortante (OR = 4,45; IC95%: 1,01-22,73). Como fatores de proteção, observou-se: ser casada/união estável (OR = 0,48; IC95%: 0,24-0,93); ter escolaridade acima de quatro anos (OR = 0,21; IC95%: 0,06-0,63) e residir em municípios com população acima de 100 mil habitantes (OR = 0,23; IC95%: 0,10-0,52). Esta pesquisa foi importante para demonstrar a magnitude do feminicídio entre mulheres com notificação de violência durante a gravidez, assim como as fragilidades na produção de informações sobre as causas externas de óbito no período gravídico-puerperal. Além disso, evidenciou-se os motivos que vulnerabilizam as mulheres para o óbito, reforçando a necessidade urgente do rastreamento pelos profissionais de saúde da violência na gestação.



Violência de Gênero; Gravidez; Causas de Morte; Homicídio



Se pretende caracterizar las principales causas de muerte de las mujeres por violencia interpersonal durante el embarazo e identificar sus factores asociados. Se trata de un estudio de caso control, realizado a partir de la relación de datos sobre violencia y muertes ocurridas en Brasil entre 2011 y 2017. Los datos del Sistema de Información de Enfermedades de Notificación Obligatoria y del Sistema de Información de Mortalidad se analizaron mediante regresión logística múltiple. Los resultados mostraron que el 56,4% de las muertes se debieron a causas externas, de las cuales el 80,1% fueron feminicidios. Los factores de riesgo asociados con la muerte fueron: grupo de edad de entre 30 y 39 años (OR = 2,53; IC95%: 1,01-6,59), agresión con arma de fuego (OR = 14,21; IC95%: 4,58-31,86) y con objeto perforante (OR = 4,45; IC95%: 1,01-22,73). Respecto a los factores protectores, se observaron los siguientes: estar casada/unión estable (OR = 0,48; IC95%: 0,24-0,93), nivel de estudios superior a cuatro años (OR = 0,21; IC95%: 0,06-0,63) y vivir en municipios con una población superior a 100.000 habitantes (OR = 0,23; IC95%: 0,10-0,52). Este estudio fue clave por mostrar la magnitud del feminicidio entre mujeres con reporte de violencia durante el embarazo, así como las debilidades en la producción de información sobre las causas externas de muerte en el período de embarazo-puerperio. Además, destacó los factores que causan vulnerabilidad a las mujeres para la muerte, lo que refuerza la necesidad de que los profesionales de la salud examinen los casos de violencia durante el embarazo.

