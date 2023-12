Abstract

In the coming weeks, Norwegian municipalities will accept children and adults exposed to acts of war in Gaza. How can we best help them?



In the event of war, disasters and crises, the survivors and their families need help and support to restore security and return to daily routines (1-4). For some, this will not be sufficient to prevent persistent reactions and problems, such as pronounced symptoms of post-traumatic stress, anxiety, depression, traumatic grief or substance abuse problems. Then trauma-focused measures and treatment can be useful (5). The municipalities' crisis response in collaboration with the primary and specialist health services has good expertise to help those affected.



De nærmeste ukene vil norske kommuner ta imot barn og voksne utsatt for krigshandlinger i Gaza. Hvordan kan vi best hjelpe dem?



Ved krig, katastrofer og kriser har de overlevende og familiene deres behov for hjelp og støtte for å gjenopprette trygghet og komme tilbake til daglige rutiner (1-4). For noen vil ikke dette være tilstrekkelig til å hindre vedvarende reaksjoner og plager, som ved uttalte symptomer på posttraumatisk stress, angst, depresjon, traumatisk sorg eller rusproblemer. Da kan traumefokuserte tiltak og behandling være nyttig (5). Kommunenes kriseberedskap i samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenestene har god kompetanse til å hjelpe rammede.

Language: no