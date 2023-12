Abstract

Since October 7, we have all been concerned by the dramatic situation experienced by the populations of Israel and Palestine. This tragedy which is unfolding before our helpless eyes gives rise, in all circles, to heated debates, often polarizing, reflecting a diversity of points of view and interpretations. These different perceptions are naturally colored by our biases, our personal histories, our ideological orientations and our worldviews. I should confess my own biases shaped by my origins, coming from a country which fiercely fought colonization and slavery and which still bears the stigmata. But this reflection on the crisis in the Middle East is also the fruit of conversations with colleagues, students and loved ones who are all deeply shaken by the scale of the violence in this corner of the world.



We are going through an extremely difficult time which forces us to witness the worst horrors and puts a strain on our emotions. However, this crisis reminds us that, beyond our distinctive identities, there is something that unites us and that can serve as a buoy when such storms arise: our common humanity. It is this commitment to our shared humanity that makes human suffering so intolerable to us, regardless of who suffers it. We cannot accept the atrocities committed by Hamas against Israeli civilians. We cannot accept this unleashing of fire by the State of Israel without regard for the civilian populations. Any deliberate imposition of suffering is an attack on life and undermines the deep roots that undergird our humanity.



===



Depuis le 7 octobre dernier, nous sommes tous interpellés par la situation dramatique que vivent les populations d'Israël et de la Palestine. Cette tragédie qui se déroule sous nos yeux impuissants donne lieu, dans tous les cercles, à de chauds débats, souvent polarisants, reflétant une diversité de points de vue et d'interprétations. Ces perceptions différentes sont naturellement teintées par nos biais, nos histoires personnelles, nos orientations idéologiques et nos visions du monde. Je devrais confesser mes propres biais façonnés par mes origines, venant d'un pays qui a farouchement combattu la colonisation et l'esclavage et qui en porte encore les stigmates. Mais cette réflexion sur la crise au Moyen-Orient est aussi le fruit de conversations avec des collègues, des étudiants et des proches qui sont tous profondément bouleversés par l'ampleur de la violence dans ce coin du monde.



Nous traversons une période extrêmement difficile qui nous force à être les témoins des pires horreurs et met à rude épreuve nos émotions. Cependant, cette crise vient nous rappeler que, au-delà de nos identités distinctives, il y a quelque chose qui nous unit et qui peut nous servir de bouée quand surviennent de telles tempêtes : notre humanité commune. C'est cet engagement envers notre humanité partagée qui fait en sorte que la souffrance humaine nous est tant intolérable, quelles que soient les personnes qui la subissent. Nous ne pouvons accepter les atrocités commises par le Hamas contre les civils israéliens. Nous ne pouvons accepter non plus ce déchainement de feu de l'État d'Israël sans égard aux populations civiles. Toute imposition délibérée de la souffrance est une atteinte à la vie et sape les racines profondes qui sous-tendent notre humanité.

