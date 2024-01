Abstract

BACKGROUND: This study examined the relationship between alcohol use, protective behavioral strategies, and self-determination among young adults. Young adults may be particularly prone to risky forms of alcohol use (e.g., heavy episodic drinking) and the resulting negative consequences. Protective behavioral strategies are behaviors used to reduce negative consequences arising from alcohol use. Based on existing literature, autonomous motivation as defined in self-determination theory and the satisfaction of psychological needs may influence these factors and have potential implications for interventions. The main objective of this research is to examine the four-factor structure of the Treatment Self-Regulation Questionnaire in a young adult sample from Hungary, and to explore the association between autonomous motivation related to responsible alcohol use, satisfaction of basic psychological needs, protective behavioral strategies, and the extent of harmful alcohol use.



METHODS: The study was based on a cross-sectional questionnaire survey with a total of 272 participants (32.4% male, 67.6% female, average age 23.8 years). The questionnaire package included the Alcohol Use Disorders Identification Test, Protective Behavioral Strategies Scale, Treatment Self-Regulation Questionnaire, and the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale.



RESULTS: Confirmatory factor analysis revealed a modified four-factor structure (amotivation, external regulation, introjected regulation, and autonomous motivation) with the best fi t indices. Autonomous motivation and satisfaction of basic psychological needs showed significant positive, moderate to strong correlations with the frequency of protective strategies use and significant negative, moderate to strong correlations with the extent of harmful alcohol use. There was a significant positive, weak association between autonomous motivation and satisfaction of basic psychological needs. Mediation analysis indicated that protective behavioral strategies partially mediate the relationship between autonomous motivation and harmful alcohol use.



CONCLUSIONS: These results are consistent with other literature findings, suggesting that the questionnaire could be applied in future research. Furthermore, both autonomous motivation and satisfaction of basic psychological needs may increase the frequency of protective strategies use and reduce the extent of harmful alcohol use.



===



Célkitűzés: Jelen tanulmány az alkoholhasználat, a protektív viselkedéses stratégiák és az öndetermináció kapcsolatát vizsgálta meg fiatal felnőttek körében. A fiatal felnőttekre fo- kozottan jellemzőek lehetnek az alkoholhasználat kockázatos formái (pl. súlyos epizodikus fogyasztás), valamint az abból eredő negatív következmények. A protektív viselkedéses stratégiák olyan viselkedésmódok, amelyeket az alkoholhasználatból származó negatív következmények csökkentésére használnak. Az előzetes szakirodalmak alapján az ön- determinációs elméletben meghatározott autonóm motiváció, valamint a pszichológiai szükségletek kielégítettségének mértéke befolyással lehet az előbb említett tényezőkre, ezáltal intervenciós jelentőséggel bírhatnak. A kutatás fő célja, hogy megvizsgálja a Keze- lési Önszabályozási Kérdőív 4 faktoros struktúráját magyarországi fiatal felnőtt populáción, emellett feltárja a felelősségteljes alkoholhasználathoz kapcsolódó autonóm motiváció, valamint az alapvető pszichológiai szükségletek együttjárását a protektív viselkedéses stratégiákkal és az ártalmas alkoholhasználat mértékével.



Módszer: A kutatás egy kérdőíves keresztmetszeti vizsgálaton alapult, amelyben összesen 272 fő vett részt (32,4% férfi, 67,6% nő, átlagéletkor 23,8 év). A kérdőívcsomag az Alkoholhasználat Zavarainak Szűrőtesztjét, a Protektív Viselkedéses Stratégiák Kérdőívet, a Kezelési Önszabályozási Kérdőívet és az Alapvető Pszichológiai Szükségletek Kielégítettsége és Frusztrációja Skálát tartalmazta.



Eredmények: A megerősítő faktorelemzés során egy módosított négyfaktoros struktúra (amotiváció, externális szabályozás, introjektált szabályozás és autonóm motiváció) ren- delkezett a legmegfelelőbb illeszkedési mutatókkal. Az autonóm motiváció és az alapvető pszichológiai szükségletek kielégítettsége szignifikáns, pozitív irányú, közepes-erős kapcso- latokat mutatott a protektív stratégiák alkalmazásának gyakoriságával, valamint szignifikáns, negatív irányú, közepes-erős kapcsolatokban állt az ártalmas alkoholhasználat mértékével. Az autonóm motiváció és az alapvető pszichológiai szükségletek kielégítettsége között szignifikáns, pozitív irányú, gyenge együttjárás volt látható. Mediációs elemzés alapján a protektív viselkedéses stratégiák részleges mediátor szerepet töltenek be az autonóm motiváció és az ártalmas alkoholhasználat között.



Következtetések: Ezen eredmények más szakirodalmi eredményekkel egybehangzóak, így azt sugallják, hogy a kérdőívet jövőbeni kutatásokban is lehetne alkalmazni. Emellett mind az autonóm motiváció, mind pedig az alapvető pszichológiai szükségletek kielégítettsége növelheti a protektív stratégiák alkal- mazásának gyakoriságát és csökkentheti az ártalmas alkoholhasználat mértékét. (Neuropsychopharmacol Hung 2023; 25(4): 165-182) Kulcsszavak: alkoholhasználat, protektív viselkedéses stratégiák, öndetermináció, autonóm motiváció, alapvető pszichológiai szükségletek

Language: hu