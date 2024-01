Abstract

According to vocabulary, conflict and violence go hand in hand. On the contrary, sociology might gain much if analytically distinguishing the two notions and giving each of them a precise meaning, which may deviate from common sense. Violence then appears more as opposed to the conflict, when it comes to instrumental violence, which can certainly be associated with conflict, but the opposite relationship is not always present.



Résumé : Dans le vocabulaire courant, le conflit et la violence vont de pair. La sociologie a tout gagner, au

contraire, à distinguer analytiquement les deux notions, à leur donner un sens précis, qui peut s'éloigner du sens

commun. La violence apparait alors plutôt comme le contraire du conflit, y compris lorsqu'il s'agit d'une violence

instrumentale, qui peut certes être associée au conflit, mais jamais durablement.1

Mots-clés : conflit, violence, perte de sens, sortie de la violence



ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Միշել Վիվիորկա

Փարիզի հասարակական գիտությունների առաջադեմ ուսումնասիրությունների բարձրագույն դպրոցի

սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր, հետազոտությունների գծով տնօրեն, "Մարդու մասին գիտությունների

տուն" հիմնադրամի տնօրեն

Ամփոփում. Համաձայն մասնագիտական բառարանների՝ հակամարտությունն ու բռնությունը

սահմանվում են միմյանց հետ փոխկապակցված, մինչդեռ սոցիոլոգիան շատ կշահեր այդ երկու

երևույթների տարանջատումից և յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ բովանդակության

բացահայտումից: Մասնավորապես, ինստրումենտալ բռնության դեպքում այն կարող է կապված լինել

հակամարտության հետ, սակայն հակառակ կապը միշտ չէ, որ առկա է:

Բանալի բառեր - հակամարտություն, բռնություն, իմաստազրկում, բռնությունից ելքեր





КОНФЛИКТ И НАСИЛИЕ

Мишель Вивьёрка

профессор социологии Высшей школы социальных наук (Париж), директор по линий исследований,

директор фонда "Дом наук о Человеке"

Аннотация: В общеупотребительной лексике конфликт и насилие идут рука об руку. Наоборот,

социология может существенно выиграть от аналитического различения обоих понятий и придания им

точного значения, которое может отклоняться от здравого смысла. В подобном случае насилие предстает

скорее как противоположность конфликта, в том числе когда речь идет об инструментальном насилии,

которое, безусловно, может быть связано с конфликтом, но не всегда наоборот.

Ключевые слова: конфликт, насилие, потеря смысла, выход из насилия