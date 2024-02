Abstract

INTRODUCTION: The dentist and auxiliary personnel are in constant risk of occupational diseases such as: allergies, infections, skin or eye injuries; that could affect patients. A problem of social interest are the ocular injuries that occur to dental personnel. The literature reveals the prevalence of eye injuries in dental practice that are associated with solid particles, fluid splashes. Our objective was, through a systematic review, to review the types of ocular injuries and their associated factors that occurred in dental practice. MATERIAL AND METHODS: The relevant studies were searched in the databases: PubMed, Scopus, Ebsco, among others. The search included cross-sectional studies that evaluated the evidence on ocular injuries occurring in dental practice, excluding literature reviews, letters to the reader, and editorials.



RESULTS: Eight studies were included to develop the systematic review; determining that the associated factors of ocular injuries occurred in dental practice are: a) occasional use of ocular protection b) age c) sex d) years of practice and the types of ocular injuries are the entry of liquids and foreign bodies.



CONCLUSIONS: Deficiency in compliance with eye or facial protection protocols in dental practice, cause eye injuries; Type of fluid entry, foreign bodies, splash of biological fluids or conjunctivitis. These eye injuries are generated from associated factors such as the occasional use of eye protection, age, sex, and others.



===



Introducción: El odontólogo y personal auxiliar están en constante riesgo de enfermedades ocupacionales, como alergias, infecciones, lesiones cutáneas u oculares que podrían afectar a los pacientes. Un problema de interés social son las lesiones oculares que le ocurren al personal odontológico. La literatura revela que estas lesiones están asociadas a partículas sólidas y salpicaduras de fluidos. Nuestro objetivo fue, mediante una revisión sistemática, identificar los tipos de lesiones oculares y sus factores asociados ocurridos en la práctica odontológica. Materiales y métodos: Los estudios relevantes se buscaron en las bases de datos PubMed, Scopus, Ebsco, entre otras. La búsqueda incluyó estudios transversales que evaluaban la evidencia sobre lesiones oculares ocurridas en la práctica odontológica, y se excluyeron las revisiones de literatura, cartas al lector y editoriales. Resultados: Se incluyeron 8 estudios para desarrollar la revisión sistemática y se determinó que los factores asociados con las lesiones oculares ocurridas en la práctica odontológica son el uso ocasional de protección ocular, la edad, el sexo y los años de práctica, mientras que los tipos de lesiones oculares son la entrada de líquidos y de cuerpos extraños. Conclusiones: La deficiencia en el cumplimiento de protocolos de protección ocular o facial en la práctica dental origina las lesiones oculares, por la entrada de líquidos, de cuerpos extraños, salpicaduras de fluidos biológicos o conjuntivitis. Estas lesiones oculares se generan a partir de factores asociados como el uso ocasional de protección ocular, la edad, el sexo, entre otros.





Language: es