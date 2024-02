Abstract

BACKGROUND: The emergency physician indication catalogue is based on outdated studies and provides limited guidance for alarm criteria following traffic accidents. Advances in vehicle safety technology and changes in available resources necessitate a re-evaluation of the indications. The aim of this retrospective registry study is to identify preclinically assessable variables for severe injuries sustained in traffic accidents.



METHODS: A total of 47,145 individuals involved in accidents between 1 January 2000 and 31 December 2021 from the GIDAS database were included. Separate datasets for severe (AIS 3+) and minor injuries were evaluated.



RESULTS: Ejection (PPV 80.6%), entrapment (PPV 75.6%), burning vehicles (PPV 57.1%), challenging rescue situations (PPV 56.3%), vehicle disintegration (PPV 51.6%), and amnesia (PPV 50.3%) indicated severe injuries among vehicle occupants. For vulnerable road users (motorcyclists, cyclists, pedestrians), helmet loss (PPV 61.1%), being run over/dragging (PPV 41.9%), opponent vehicle window breakage (PPV 35.8%), and subsequent collision with objects (PPV 31.1%) were also identified. The χ(2)-test revealed significant associations between the variables and severe injuries. Combined variables achieved PPV values above 82%.



DISCUSSION: The current emergency physician indication catalogue provides limited preclinically detectable criteria and should be revised based on the objective registry data. Query models for emergency dispatchers should be tested.



Hintergrund



Der Notarztindikationskatalog basiert auf veralteten Studien und gibt wenig Anhalt für Alarmierungskriterien nach Verkehrsunfällen. Fortschritte der Fahrzeugsicherheitstechnik und Veränderungen der verfügbaren Ressourcen machen eine Reevaluation der Indikationen notwendig. Ziel dieser retrospektiven Registerstudie ist die Identifizierung von präklinisch erfassbaren Unfallvariablen für schwere Verletzungen nach Verkehrsunfällen.



Methodik



Im Zeitraum 01.01.2000-31.12.2021 wurden 47.145 Verunfallte anhand der GIDAS-Datenbank eingeschlossen. Separate Datensätze für Schwer- (AIS 3+) und Leichtverletzte wurden ausgewertet.



Ergebnisse



Herausschleudern (PPW 80,6 %), Einklemmung (PPW 75,6 %), brennende Fahrzeuge (PPW 57,1 %), problematische Rettung (PPW 56,3 %), Fahrzeugzerreißung (PPW 51,6 %) und Amnesie (PPW 50,3 %) wiesen auf schwere Verletzungen bei Fahrzeuginsassen hin. Bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern (Motorrad‑, Fahrradfahrende, zu Fuß Gehende) wurden auch Helmverlust (PPW 61,1 %), Überrollen/Mitschleifen (PPW 41,9 %), Scheibenbruch am Gegnerfahrzeug (PPW 35,8 %) und Folgeanprall mit Objekten (PPW 31,1 %) identifiziert. Der Chi-Quadrat-Test zeigte signifikante Assoziationen zwischen den Variablen und schweren Verletzungen. Kombinationsvariablen erreichten PPW-Werte über 82 %.



Diskussion



Der Notarztindikationskatalog liefert kaum präklinisch feststellbare Kriterien und sollte anhand der objektiven Registerdaten überarbeitet werden. Abfragemodelle für Leitstellendisponenten sollten getestet werden.

