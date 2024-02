Abstract

OBJECTIVE: To date the relationships between rape myths and other psychological constructs within males who have committed rape have not been explored sufficiently. Considered as a risk factor for the perpetration of rape it seems significant to examine their association to individual behavioral and personality characteristics more in detail.



METHODS: Therefore, we analyzed the relations between self-reported rape myth acceptance and the self-evaluation of aggressiveness, assertiveness, hypersexuality, social anxiety, sexual anxiety, SCID personality characteristics and the external assessment of psychopathy within a sample of N=569 males convicted of rape.



RESULTS: The results showed significant correlations with all constructs except sexual anxiety, antisocial personality and psychopathy. Furthermore, findings indicated the assignment of the relevant variables to two principal components: rape myths, aggressiveness, hypersexuality, paranoid and narcissistic personality (K1) on the one hand and psychopathy and antisocial personality (K2) on the other hand.



DISCUSSION: Following the results, rape myths are contextualized within the investigated psychological constructs and their potential differentiation from psychopathy and antisocial personality is discussed.



===



Ziel der Studie Vergewaltigungsmythen von Personen, die einen sexuellen Übergriff an erwachsenen Frauen begangen haben, sind bisher unzureichend in den Kontext anderer psychologischer Konstrukte eingebettet. Als Risikofaktor für die Begehung einer Vergewaltigung erscheint es bedeutsam, ihr Verhältnis zu individuellen, verhaltens- und persönlichkeitsbasierten Merkmalen genauer zu untersuchen.



Methode In der vorliegenden Studie wurden daher die Selbstauskünfte zu Aggressivität, Assertivität, Hypersexualität, Sozial- und Sexualangst, SKID-II-Persönlichkeitsausprägungen und fremdeingeschätzter Psychopathie von N=569 Männern, die wegen einer Vergewaltigung verurteilt wurden, auf relevante Zusammenhänge mit der Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen analysiert.



Ergebnisse Die Ergebnisse zeigten signifikante Korrelationen mit allen Konstrukten, außer mit Sexualangst, antisozialer Persönlichkeit und Psychopathie. Darüber hinaus konnten mit den relevanten Konstrukten zwei Hauptkomponenten differenziert werden: Vergewaltigungsmythen, Aggressivität, Hypersexualität und paranoide sowie narzisstische Persönlichkeit (K1) einerseits, und Psychopathie und antisoziale Persönlichkeit (K2) andererseits.



Diskussion Anhand der empirisch gewonnenen Erkenntnisse werden die Kontextualisierung von Vergewaltigungsmythen innerhalb der untersuchten psychologischen Konstrukte und eine potenzielle Abgrenzung zu Psychopathie und Antisozialität diskutiert.

Language: de