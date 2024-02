Abstract

BACKGROUND: The distribution of depression and suicidal ideation by gender reveals a gender paradox: women are at least twice as likely to be diagnosed with depressive disorders but have a lower suicide rate than men. In contrast, the suicide rate of men is at least three times higher than women, while the prevalence of depressive disorders is only half as high. Although these differences have long been known the reasons for this paradox are still not fully understood.



AIM OF THE ARTICLE AND METHOD: The aim of this narrative review article is to discuss possible explanatory models regarding gender differences in depressive disorders. Aspects related to stress processing and traumatization are considered as well as sociological and biological factors. This article summarizes information that was considered particularly relevant in the interdisciplinary dialogue regarding possible explanatory factors for gender differences in depressive disorders.



RESULTS: The summarized studies indicate that women and men differ in certain aspects of stress processing and trauma exposure but men do not have a lower risk of disease as a result. On the contrary, the frequency of depressive disorders in men seems to be underestimated due to an atypical symptom manifestation.



DISCUSSION: The implementation of knowledge about gender-specific vulnerability in the training of physicians and psychotherapists, the systematic assessment of gender beyond binary classifications as well as further diversity domains in research and healthcare as well as gender-sensitive and diversity-sensitive prevention strategies could contribute to the resolution of the gender paradox.



Hintergrund



Die Verteilung von Depression und Suizidalität nach Geschlecht zeigt ein Geschlechterparadoxon: Frauen werden mindestens doppelt so häufig mit einer depressiven Störung diagnostiziert, weisen jedoch in den Studien eine niedrigere Suizidrate auf. Im Gegensatz dazu ist die Suizidrate bei Männern mindestens dreimal so hoch wie bei Frauen, während die Prävalenz der depressiven Störung bei ihnen nur halb so hoch ist. Obwohl diese Unterschiede schon lange bekannt sind, ergibt sich kein einheitliches Bild in den Erklärungsansätzen.

Ziel der Arbeit und Methode



Ziel des narrativen Übersichtsartikels ist es, mögliche Erklärungsmodelle bezüglich der Geschlechterunterschiede bei depressiven Erkrankungen zu diskutieren. Dabei werden Aspekte im Zusammenhang mit Stressverarbeitung und Traumatisierung betrachtet sowie soziologische und biologische Faktoren beleuchtet. Es werden Informationen zusammengefasst, welche im interdisziplinären Dialog als besonders relevant für mögliche Erklärungsmodelle der Geschlechterunterschiede bei depressiven Erkrankungen eingeschätzt wurden.

Ergebnisse



Die zusammengefassten Studien weisen darauf hin, dass Frauen und Männer sich zwar in bestimmten Aspekten der Stressverarbeitung und der Traumaexposition unterscheiden, das Krankheitsrisiko für Männer dadurch aber nicht geringer ist. Vielmehr scheint die Häufigkeit depressiver Erkrankungen bei Männern aufgrund einer untypischen Symptommanifestation unterschätzt zu werden.

Diskussion



Die Implementierung von Wissen über geschlechterspezifische Vulnerabilitäten in die Ausbildung von Mediziner*innen und Psychotherapeut*innen, die systematische Erfassung von Geschlecht jenseits binärer Klassifikationen im Zusammenhang mit weiteren Diversitätsdomänen in Forschung und Versorgung sowie geschlechter- und diversitätssensible Präventionsstrategien könnten zur Auflösung des Geschlechterparadoxons beitragen.

Language: de