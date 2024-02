Abstract

INTRODUCTION: In Brazil, traumatic brain injury (TBI) represents about two thirds of all causes of death and are often associated with traffic accidents, causing overload of medium and high complexity services.



OBJECTIVES: To describe the occurrence and clinical-epidemiological profile of TBIs associated with traffic accidents in a regional hospital in the southeast of the state of Pará.



MATERIALS AND METHODS: This is a cross-sectional analytical study.It was based on data from the medical and statistical archives service of a regional hospital, through the analysis of electronic medical records of patients treated with TBI resulting from traffic accidents in the period from 2016 to 2020.



RESULTS: Of the 20,077 overall hospitalizations recorded, 4.0% were associated with the occurrence of TBI, of which, 75.3% were directly caused by traffic accidents involving motorcycles. The cases were concentratedin individuals of mixed race, male, aged between 18 and 29 years, with percentages of 92.5%, 86% and 39%, respectively.



CONCLUSIONS: The occurrence of TBIs associated with automobile accidents is a problem that requires attention in the region. Moreover, there were several gaps in the completion of the medical records, which made it difficult to determine the association of the outcome, alcohol consumption and the use of PPE. However, considering all the information presented, assertive local public policies aimed at prevention can be implemented. And this can be the starting point for promoting changes aimed at mitigating traffic accidents and bed occupations due to preventable causes, impacting the quality of health care and economic factors.



===



Introdução: No Brasil, os traumatismos cranioencefálicos (TCEs) representam cerca dois terços de todas as causas de óbitos e são frequentemente associados a acidentes de trânsito, causando sobrecarga dos serviços de média e alta complexidade. Objetivos: Descrever a ocorrência e o perfil clínico-epidemiológico de TCEs associados a acidentes de trânsito em um hospital regional no Sudeste do Estado do Pará. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo analítico de corte transversal. Baseou-se em dados provenientes do serviço de arquivos médicos e estatísticos de um hospital regional, através da análise de prontuários eletrônicos de pacientes diagnosticados com TCE

decorrentes de acidentes de trânsito no período de 2016 a 2020. Resultados: Das 20.077 internações gerais registradas, 4,0% foram associadas à ocorrência de TCE, das quais 75,3% foram diretamente causados por acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Os casos se concentraram em indivíduos pardos, do sexo masculino, com faixa

etária entre 18 e 29 anos, com percentuais de 92,5%, 86% e 39%, respectivamente. Conclusões: A ocorrência de TCEs associados a acidentes automobilísticos é um problema que requer atenção na região. Além disso, verificou-se várias lacunas no preenchimento dos prontuários, o que dificultou a determinação da associação do desfecho, o consumo de álcool e a utilização dos EPIs. No entanto, considerando todas as informações apresentadas, políticas públicas assertivas locais que visem a prevenção podem ser implementadas. E esse pode ser o ponto de partida para promover mudanças que visem mitigação dos acidentes de trânsito e ocupações de leitos por causas evitáveis,

impactando na qualidade da assistência em saúde e fatores econômicos.

Language: pt