In the first quarter of 2023, the sequential event of violent attacks in daycare centers, preschools and Brazilian schools caused the national and international media to warn that the country is experiencing an "epidemic" of violence in schools 1.



Between 2002 and 2022, 16 violent attacks with fatal victims were recorded in schools in Brazil 2. In 2023, new attacks occurred, affecting the lives of education professionals, students and their families. Among them, what stands out is what happened in a daycare center in Santa Catarina, known as the Blumenau Massacre, causing the death of four children aged between 4 and 7 years old 3.



In addition to cases of violence committed by aggressors outside the school, violent actions carried out by students against teachers 4 and by teachers against students were also recently recorded in the country, as in the case in which the director of a daycare center was reported for committing acts of torture against a 5-year-old child in the city of São Paulo 5.



For the World Health Organization (WHO), violence is the intentional use of force or threat, which may result in injury, death, psychological damage, developmental disability or deprivation 6, of a physical, psychological, sexual nature or through neglect and abandonment. 6.7. From the perspective of students as victims, these violent events constitute explicit forms of adverse childhood experiences, which can impact their lives irreparably 8,9,10.



Despite the dizzying spread of news about cases of attacks followed by bodily injuries and/or deaths in Brazilian schools, little is discussed about the consequences of these episodes on the lives and health of those who suffered or witnessed these attacks. The objective of this article is, using the concepts of adverse childhood experiences, to discuss the impacts of violent attacks on schools on the health of surviving students and develop reflections on the preventive approach to these events.



No primeiro trimestre de 2023, o acontecimento sequencial de ataques violentos em creches, pré-escolas e escolas brasileiras fez com que a mídia nacional e internacional alertasse que o país está passando por uma "epidemia" de violência nas escolas 1.



Entre 2002 e 2022, foram registrados 16 ataques violentos com vítimas fatais em escolas do Brasil 2. Em 2023, novos ataques ocorreram, atingindo a vida de profissionais da educação, estudantes e seus familiares. Entre eles, destaca-se o ocorrido em uma creche de Santa Catarina, reconhecido como o Massacre de Blumenau, causando a morte de quatro crianças com idade entre 4 e 7 anos 3.



Além dos casos de violência cometidos por agressores externos à escola, ações violentas realizadas por alunos contra professores 4 e por professores contra alunos também foram recentemente registradas no país, como no caso em que a diretora de uma creche foi denunciada por cometer atos de tortura contra uma criança de 5 anos na cidade de São Paulo 5.



Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), violência é o uso intencional de força ou ameaça, podendo resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação 6, apresentando natureza física, psicológica, sexual ou pela negligência e pelo abandono 6,7. Sob a perspectiva dos estudantes enquanto vítimas, esses eventos violentos constituem formas explícitas de experiências adversas na infância, podendo impactar suas vidas irreparavelmente 8,9,10.



Apesar da vertiginosa veiculação de notícias acerca dos casos de ataques seguidos de lesões corporais e/ou mortes em escolas brasileiras, pouco se discute sobre as consequências desses episódios na vida e na saúde daqueles que sofreram ou presenciaram esses ataques. O objetivo deste artigo é, utilizando os conceitos de experiências adversas na infância, discutir os impactos dos ataques violentos às escolas na saúde dos estudantes sobreviventes e desenvolver reflexões acerca da abordagem preventiva desses eventos.

Language: en