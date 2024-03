Abstract

The article published in the City Planning Report has been withdrawn by the author due to a typo in the report.



I received your request. We will withdraw the publication from J-STAGE. To everyone involved

We sincerely apologize for the inconvenience caused.

Urban Planning Society of Japan Academic Committee



===



都市計画報告集に発⾏された当該記事において、著者より報告記事内誤記のため取り下げ

の要望を受けました。J-STAGE への掲載を取り下げさせていただきます。関係者の皆様に

ご迷惑をおかけしましたことを、謹んでお詫び申し上げます。

⽇本都市計画学会学術委員会



Language: ja