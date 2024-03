Abstract

AIM: The aim of this work was to describe the deaths by mechanical as phyxiation that occurred in Abidjan in order to contribute to their prevention.



MATERIAL AND METHODS: This was a retrospective and descriptive study carried out over a period of 19 years (2002-2020) and relating to deaths by mechanical asphyxia treated by Forensic Medicine.



RESULTS: Deaths by mechanical asphyxiation represented 1.23% (756/60,984), concerned men (85%), from the informal sector (39.7%) or pupils/students (34.1%), single people (75%). These deaths occurred on Wednesdays (16.7%), in the afternoon (47.9%), during the month of June (15.2%), by drowning (72.2%), during swimming (56%). The hanging (15.1%) was discovered at the victim's home (95.6%) and the contexts that occurred were financial problems (26%) and depression (25%). Choking (11.4%) followed landslides (79%). Strangulation (1.3%) was criminal (100%) and occurred in the context of settling scores (60%) and crimes of passion (40%). The circumstances of occurrence of drowning and suffocation were accidental respectively in 71.8% and 82.6% of cases while hanging was suicidal (85%).



CONCLUSION: Deaths by mechanical asphyxiation although minimal, constitute a social drama. Their prevention requires the implementation of preventive measures against drowning.



But: Ce travail avait pour but de décrire les morts par asphyxies mécaniques survenus à Abidjan en vue de contribuer à leur prévention.



Matériel et méthodes: Il s'agissait d'une étude rétrospective et descriptive réalisée sur une période de 19 ans (2002- 2O20) et portant sur les morts par asphyxies mécaniques pris en charge par la Médecine Légale.



Résultats: Les morts par asphyxies mécaniques représentaient 1,23%(756/60984), concernaient les hommes(85%), issus du secteur informel (39,7%) ouélèves/étudiants(34,1%), célibataire(75%). Ces décès survenaient les mercredis (16,7%), dans l'après-midi(47,9%), pendant le mois de Juin(15,2%), par noyade(72,2%), lors des baignades (56%). La pendaison(15,1%) était découverte au domicile de la victime(95,6 %) et les contextes de survenus étaient les problèmes financiers(26%) et la dépression(25%). Les suffocations(11,4%) faisaient suites aux éboulements de terrain(79%). La strangulation(1,3%) était criminelle (100%) et survenait dans les contextes de règlements de compte(60%) et de crimes passionnels(40%). Les circonstances de survenue des noyades et des suffocations étaient accidentelles respectivement dans 71,8% et 82,6% des cas alors que la pendaison était suicidaire(85%).



Conclusion: Les morts par asphyxies mécaniques bien que minimes, constituent un drame social. Leur prévention passe par la mise en place des mesures de prévention contre les noyades.



Keywords: Abidjan; Asphyxies mécaniques; Drowning; ForensicMedicine; Mechanical asphyxia; Médecine Légale; Noyade.

Language: fr