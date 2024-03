Abstract

PURPOSE: The purpose of this study was to describe the nature and reasons for the fall, the injuries caused and their prognosis.



PATIENTS AND METHODS: This was a descriptive cross-sectional study over a period of 9 years. Patients admitted for abdominal trauma from a fall from a height during the study period were included. Ultrasound and CT scan allowed diagnosis of the lesion. Patients in shock who do not respond to resuscitation are considered to have unstable hemodynamics.



RESULTS: fifty-three cases of abdominal trauma by falling from a height, including 11 adults and 42 children, were collected. They were 46 men and 7 women. The average age was 11.6 years. In 86.8% (n=46) of the cases it was a fall from the top of a tree. There were 83% (n=44) abdominal contusion and 17% (n=9) open trauma. Other lesions were associated in 28.3% (n=15) of cases. There were 26 splenic lesions (49%), 14 liver (22.6%) and 6 hollow organs (11.3%). Non-operative treatment was applied in 79.2% (n=42) of cases. Morbidity was 9.4% (n=5) and mortality 5.7% (n=3).



CONCLUSION: Abdominal trauma from a fall from a height was dominated by falls from the top of fruit trees, and occurred in young male subjects.



But: Le but de cette étude était de décrire la nature et les raisons de la chute, les lésions engendrées et leur pronostic.



Patients et méthodes: il s'est agi d'une étude transversale descriptive sur une période de 9 ans. Les patients admis pour traumatisme abdominal par chute de hauteur au cours de la période d'étude ont été inclus. L'échographie et le scanner ont permis de poser le diagnostic lésionnel. Les patients en état de choc ne répondant pas à la réanimation ont été considérés à hémodynamie instable.



Résultats: cinquante-trois cas de traumatisme abdominal par chute de hauteur dont 11 adulteset42 enfants, ont été colligés. Il s'agissait de 46 hommes et de 7 femmes. L'âge moyen était de 11,6 ans. Dans 86,8% (n=46) des cas il s'agissait d'une chute du haut d'un arbre. Il y avait83%(n=44) de contusion abdominale et 17% (n=9) de traumatisme ouvert. D'autres lésions étaient associées dans 28,3% (n=15) des cas. Il y avait 26 lésions spléniques (49%), 14 hépatiques (22,6%) et 6 d'organes creux (11,3%). Le traitement non opératoire avait été appliqué dans 79,2% (n=42) des cas. La morbidité était de 9,4% (n=5) et la mortalité de 5,7% (n=3).



Conclusion: Les traumatismes de l'abdomen par chute de hauteur étaient dominés par les chutes du haut d'arbres fruitiers, et étaient le fait des sujets jeunes de sexe masculin.



