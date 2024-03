Abstract

Comments on:



Ilaria Tarozzi, Lorenzo Franceschetti, Gianfranco Simonini, Silvia Raddi, Davide Machado, Valentina Bugelli,

Black box of diving accidents: Contribution of forensic underwater experts to three fatal cases,

Forensic Science International, Volume 346, 2023, 111642, ISSN 0379-0738,

https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2023.111642.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073823000920)

Language: en