Abstract

Violence against women in all its forms is the most shameful violation of human rights. It is a violation that continues to increase over the years despite the existence of international and national laws. Morocco is one of the countries in the world that suffers from this discrimination against women. To deal with this phenomenon, national texts intervene to establish a legal framework that respects the principle of equality between women and men such as the Constitution of 2011, The Family Code ("Moudawana") of 2004, and the adoption in 2016 of Law No. 27-14 on the fight against human trafficking, etc. In 2018, Law No. 103-13 related to the fight against violence towards women was promulgated. It is a law which constitutes a real legislative innovation in Morocco since it will reduce or even stop a certain number of abuses experienced by women. This is what leads us to ask ourselves, is Law No. 103-13 really going to allow us to abolish the segregation between men and women? And would this law allow us to fight against all kinds of violations against women?

,

===



La violencia contra la mujer en todas sus formas es la violación más vergonzosa de los derechos humanos que sigue aumentando a lo largo de los años a pesar de la existencia de leyes internacionales y nacionales. Marruecos es uno de los países del mundo que sufre esta discriminación contra la mujer. Para hacer frente a este fenómeno, intervienen textos nacionales para establecer un marco legal que respete el principio de igualdad entre mujeres y hombres como la Constitución de 2011, El Código de Familia ("Moudawana") de 2004, y la aprobación en 2016 de la Ley No. 27-14 sobre la lucha contra la trata de seres humanos). En 2018, la Ley No. 103-13 relacionada con la lucha contra la violencia hacia las mujeres fue promulgada. Es una ley que constituye una auténtica novedad legislativa en nuestro país ya que reducirá o incluso frenará un cierto número de abusos sufridos por las mujeres. Esto es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente la Ley No. 103-13 nos permitirá abolir esta segregación entre hombres y mujeres? ¿Y esta ley nos permitiría luchar contra todo tipo de violaciones contra las mujeres?

,

===



La violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes est la violation la plus honteuse des droits de l'homme qui ne cesse d'augmenter au fil des années malgré l'existence de lois internationales et nationales. Le Maroc est l'un des pays au monde qui souffre de cette discrimination à l'égard des femmes. Pour faire face à ce phénomène, des textes nationaux interviennent pour établir un cadre juridique respectueux du principe d'égalité entre les femmes et les hommes tels que la Constitution de 2011, le Code de la famille (" Moudawana ") de 2004, l'adoption en 2016 de la loi n° 27-14 sur la lutte contre la traite des êtres humains). En 2018, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes a été promulguée. Une loi qui constitue une véritable nouveauté législative dans notre pays puisqu'elle va réduire voire stopper un certain nombre d'abus subis par les femmes. C'est ce qui nous amène à nous demander, est-ce que la loi n° 103-13 nous permet vraiment d'abolir cette ségrégation entre hommes et femmes ? Et cette loi nous permettrait-elle de lutter contre toutes sortes d'atteintes aux femmes ?



===



一切形式的暴力侵害妇女行为都是最可耻的侵犯人权行为。 尽管存在国际和国家法律,但多年来侵权行为仍在继续增加。 摩洛哥是世界上遭受这种对妇女歧视的国家之一。 为应对这一现象,国家文本介入建立尊重男女平等原则的法律框架,例如(2011 年宪法、2004 年家庭法典"Moudawana"、2016 年通过的第 27 号法律 -14 关于打击人口贩运……等)。 2018 年颁布了关于打击暴力侵害妇女行为的第 103-13 号法律。 一项在我国构成真正立法创新的法律,因为它将减少甚至停止一定数量的妇女遭受的虐待。 这让我们不禁要问自己,第 103-13 号法律真的允许我们废除男女之间的这种隔离吗? 这部法律是否允许我们打击对妇女的各种侵犯行为?



====

إن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله هو أبشع انتهاك لحقوق الإنسان. انتهاك يتزايد بمرور السنين رغم وجود قوانين دولية ووطنية. المغرب من دول العالم التي تعاني من هذا التمييز ضد المرأة. ولمعالجة هذه الظاهرة ، تتدخل النصوص الوطنية لوضع إطار قانوني يحترم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مثل (دستور 2011 ، مدونة الأسرة "مدونة" لعام 2004 ، واعتماد القانون رقم 27 في عام 2016. -14 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر … الخ). في عام 2018 ، صدر القانون رقم 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة. إنه قانون يشكل بدعة تشريعية حقيقية في المغرب لأنه سيقلل أو حتى يوقف عددًا معينًا من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة. هذا ما يقودنا إلى التساؤل ، هل حقًا القانون رقم 103-13 سيسمح لنا بإلغاء الفصل بين الرجال والنساء؟ وهل سيسمح لنا هذا القانون بمحاربة جميع أنواع الانتهاكات ضد المرأة؟



Language: en