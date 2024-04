Abstract

The criminological dimension of crime generally does not arouse great enthusiasm from researchers in Arab countries, unlike Anglo-Saxon- or French-speaking countries. Admittedly, Western criminology is more advanced, but it is more interested in common crimes than in mass crimes such as crimes against humanity, genocide, human trafficking or terrorism. However, the rare existing studies reveal the emergence of a criminology of massive human rights violations and expose some particularities of this criminal phenomenon. These include the often transnational nature of the crimes, the geographical, socio-economic and political disparity of criminals, the high number of victims, and more. The relationship between criminal law, criminology and human rights should be examined to determine the complementarity of the law and the empirical criminal sciences in crime prevention.

Abstracto

La dimensión criminológica del delito en general no despierta gran entusiasmo por parte de los investigadores de los países árabes, a diferencia de los países anglosajones o francófonos. Es cierto que la criminología occidental está más avanzada, pero está más interesada en la delincuencia común que en los crímenes masivos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la trata de personas o el terrorismo, etc. Sin embargo, los escasos estudios que existen revelan el surgimiento de una criminología de las violaciones masivas de los derechos humanos y exponen algunas particularidades de este fenómeno criminal. Estos incluyen: la naturaleza a menudo transnacional de los delitos; la disparidad geográfica, socioeconómica y política de los delincuentes así como el elevado número de víctimas, etc.

La relación entre el derecho penal, la criminología y los derechos humanos debe ser examinada con el fin de determinar la complementariedad de las ciencias jurídicas y penales empíricas en la prevención del delito.

Abstrait

La dimension criminologique de la délinquance en général ne suscite pas un grand enthousiasme de la part des chercheurs des pays arabes, contrairement aux pays anglo-saxons ou francophones. Certes, la criminologie occidentale est plus avancée, mais elle s'intéresse davantage à la criminalité de droit commun qu'aux crimes de masse comme les crimes contre l'humanité, le génocide, la traite des êtres humains ou le terrorisme, etc. Cependant, les rares études qui existent révèlent l'émergence d'une criminologie de violations des droits de l'homme et exposent certaines particularités de ce phénomène criminel. Ceux-ci incluent : la nature souvent transnationale des crimes ; la disparité géographique, socio-économique et politique des criminels ainsi que le nombre élevé de victimes, etc. La relation entre le droit pénal, la criminologie et les droits de l'homme devrait être examinée dans le but de déterminer la complémentarité du droit et des sciences criminelles empiriques dans la prévention du crime.

抽象的

与盎格鲁-撒克逊或法语国家不同,阿拉伯国家的研究人员一般不会对犯罪的犯罪学维度产生极大的热情。 诚然,西方犯罪学更先进,但它对普通犯罪比对大规模犯罪更感兴趣,例如危害人类罪、种族灭绝罪、贩卖人口罪或恐怖主义罪等。然而,现存的少数研究揭示了大规模犯罪学的出现 侵犯人权并揭露这一犯罪现象的一些特殊性。 其中包括: 犯罪往往具有跨国性质; 罪犯的地理、社会经济和政治差异以及大量受害者等等。 应审查刑法、犯罪学和人权之间的关系,以确定法律和实证犯罪学在预防犯罪方面的互补性。

ملخص

لا يثير البعد الإجرامي للجنوح بشكل عام حماسًا كبيرًا من جانب الباحثين في الدول العربية ، على عكس الأنجلو ساكسونية أو البلدان الناطقة بالفرنسية. من المسلم به أن علم الإجرام الغربي أكثر تقدمًا ، لكنه يهتم بالجرائم العامة أكثر من اهتمامه بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان مثل الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو الاتجار بالبشر أو الإرهاب ، إلخ. ومع ذلك ، فإن الدراسات النادرة الموجودة تكشف عن ظهور علم إجرامي لانتهاكات حقوق الإنسان وتكشف بعض خصائص هذه الظاهرة الإجرامية. وتشمل هذه: الطبيعة العابرة للحدود في كثير من الأحيان للجرائم ؛ التباين الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجرمين وكذلك ارتفاع عدد الضحايا ، إلخ. ينبغي دراسة العلاقة بين القانون الجنائي وعلم الجريمة وحقوق الإنسان بهدف تحديد تكامل القانون والعلوم الجنائية التجريبية في منع الجريمة.

