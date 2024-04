Abstract

In this article I consider the increasing use of the "rough sex" defence by men who kill women in trials of murder. In demonstrating the prevalence of this defence I examine the defence tactics of pleading accident and traducing the character of the dead by invoking the excuse that the deceased consented to the acts which contributed to her death. I examine the impact of this defence strategy on jury determination and return of convictions for unlawful manslaughter rather than murder. The notion that women in these situations have contributed to their own demise is a redolent oeuvre in pornography but also has roots in psychoanalysis and medicine. Stereotypes of women's sexuality as defined by men continue to inform contemporary thinking skewing male violence against women as an outcome that women desire. Legal attempts to reform the law are examined and challenges to the representation of women in popular culture are called for.

,

Abstracto

En este artículo considero el uso cada vez mayor de la defensa del "sexo rudo" por parte de hombres que matan a mujeres en juicios por asesinato. Al demostrar la prevalencia de esta defensa, examino las tácticas de defensa de alegar accidente y presentar el carácter dela muerta invocando la excusa de que la difunta consintió en los actos que contribuyeron a su muerte. Examino el impacto de esta estrategia de defensa en la determinación del jurado y la devolución de condenas por homicidio ilegítimo en lugar de asesinato. La noción de que las mujeres en estas situaciones han contribuido a su propia muerte es una obra que recuerda a la pornografía, pero también tiene raíces en el psicoanálisis y la medicina. Los estereotipos de la sexualidad de la mujer tal como la definen los hombres continúan informando el pensamiento contemporáneo que sesga la violencia masculina contra las mujeres como un resultado que las mujeres desean. Se examinan los intentos legales de reformar la ley y se piden desafíos a la representación de las mujeres en la cultura popular.

,

Abstrait

Dans cet article, j'examine l'utilisation croissante de la défense du "sexe brutal" par les hommes qui tuent des femmes lors de procès pour meurtre. En démontrant la prédominance de cette défense, j'examine la tactique de défense consistant à plaider l'accident et à dénigrer le caractère de la femme décédée en invoquant l'excuse qu'elle a consenti aux actes qui ont contribué à sa mort. J'examine l'impact de cette stratégie de défense sur la détermination du jury et le retour des condamnations pour homicide involontaire coupable plutôt que pour meurtre. L'idée que les femmes dans ces situations ont contribué à leur propre disparition est une œuvre évocatrice de la pornographie, mais a également des racines dans la psychanalyse et la médecine. Les stéréotypes de la sexualité des femmes telle que définie par les hommes continuent d'éclairer la pensée contemporaine en faisant de la violence masculine à l'égard des femmes un résultat souhaité par les femmes. Les tentatives légales de réforme de la loi sont examinées et les défis à la représentation des femmes dans la culture populaire sont appelés.

,

抽象的

在这篇文章中,我考虑了在谋杀审判中杀害女性的男性越来越多地使用 "粗暴性行为" 辩护。

在展示这种辩护的普遍性时,我通过援引她同意导致她死亡的行为的借口,检查了为事故辩护和贬低死者性格的辩护策略。

我研究了这种辩护策略对陪审团决定和非法杀人而不是谋杀定罪返回的影响。 女性在这些情况下导致了她们自己的死亡,这种观点在色情作品中是一种令人陶醉的作品,但也有精神分析和医学的根源。 男性对女性性行为的刻板印象继续影响着当代思维,将男性对女性的暴力行为视为女性所希望的结果。 对改革法律的法律尝试进行了审查,并呼吁对女性在流行文化中的代表性提出挑战。

,

خلاصة

أتناول في هذا المقال الاستخدام المتزايد للدفاع عن "الجنس العنيف" من قبل الرجال الذين يقتلون النساء في محاكمات القتل.

ولإثبات انتشار هذا الدفاع ، فإنني أتفحص الأساليب الدفاعية المتمثلة في الترافع بالحادث والتحايل على شخصية المرأة الميتة من خلال التذرع بحجة موافقتها على الأفعال التي أدت إلى وفاتها.

أقوم بدراسة تأثير استراتيجية الدفاع هذه على قرار هيئة المحلفين وإعادة الإدانات بالقتل غير القانوني بدلاً من القتل العمد. إن الفكرة القائلة بأن النساء في هذه المواقف قد ساهمن في زوالهن هو عمل معطر في المواد الإباحية ولكن له أيضًا جذور في التحليل النفسي والطب. تستمر القوالب النمطية للحياة الجنسية للمرأة كما حددها الرجال في إثراء التفكير المعاصر الذي يحرف عنف الذكور ضد المرأة كنتيجة تريدها النساء. يتم فحص المحاولات القانونية لإصلاح القانون والمطالبة بتحديات تمثيل المرأة في الثقافة الشعبية.

