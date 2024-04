Abstract

The rapid proliferation of digital technologies has ushered in a new epoch replete with unprecedented challenges about safeguarding personal privacy and the unauthorized dissemination of intimate images. This article explores the intricate legal landscape encompassing the Indian Penal Code, Information Technology Act, Digital Personal Data Protection Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill. This analytical pursuit casts a gaze upon the imperative task of addressing the non-consensual dissemination of intimate images within the contours of the digital milieu. This article comprehensively explores the potential repercussions of digital transgressions, laying bare the seismic impacts on individuals' privacy, inherent dignity and psychological well-being. More than a mere exploration, this paper unfurls a roadmap for conceptualizing a holistic and productive legal framework in India - uniquely attuned to tackling the complex challenge of non-consensual dissemination of intimate images. Embedded within this endeavour are methodically derived recommendations, conceived upon the bedrock of meticulous dissection of pertinent legal provisions, nuanced analysis of case law and astute juxtapositions with international approaches to analogous predicaments. The overarching objective herein is to propel the evolution of a legal edifice that transcends the constraints of the digital epoch by forging a harmonious amalgamation of its principles with the bedrock tenets of human rights. At the heart of this scholarly endeavour lies an unswerving commitment - to secure and uphold individuals' sanctified digital privacy inviolability. The ultimate goal is to erect formidable safeguards that staunchly shield individuals from the consequences concomitant with encroachments upon their digital sanctums. Through this concerted initiative, the pursuit of a legal landscape that is not only equitable and reasonable but also at pace with the dynamic digitalization landscape stands foregrounded. This work is thus a clarion call that echoes the need for continuous refinement in the pursuit of justice within the digital echelons of our society., AbstractoLa rápida proliferación de las tecnologías digitales ha marcado el comienzo de una nueva época repleta de desafíos sin precedentes en materia de salvaguardia de la privacidad personal y la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Este artículo explora el intrincado panorama legal que abarca el Código Penal de la India, la Ley de Tecnología de la Información, la Ley de Protección de Datos Personales Digitales y el Proyecto de Ley Bharatiya Nyaya Sanhita. Esta búsqueda analítica arroja una mirada sobre la tarea imperativa de abordar la difusión no consensuada de imágenes íntimas dentro de los contornos del medio digital. Este artículo explora exhaustivamente las posibles repercusiones de las transgresiones digitales, dejando al descubierto los impactos sísmicos en la privacidad, la dignidad inherente y el bienestar psicológico de las personas. Más que una mera exploración, este artículo despliega una hoja de ruta para conceptualizar un marco legal holístico y productivo en la India, singularmente en sintonía con el complejo desafío de la difusión no consensuada de imágenes íntimas. Dentro de este esfuerzo se incluyen recomendaciones derivadas metódicamente, concebidas sobre la base de una meticulosa disección de las disposiciones legales pertinentes, un análisis matizado de la jurisprudencia y astutas yuxtaposiciones con enfoques internacionales para situaciones análogas. El objetivo general aquí es impulsar la evolución de un edificio legal que trascienda las limitaciones de la era digital al forjar una fusión armoniosa de sus principios con los principios fundamentales de los derechos humanos. En el centro de este esfuerzo académico se encuentra un compromiso inquebrantable: asegurar y defender la inviolabilidad de la santificada privacidad digital de las personas. El objetivo final es erigir salvaguardas formidables que protejan firmemente a las personas de las consecuencias concomitantes con las invasiones de sus santuarios digitales. A través de esta iniciativa concertada, se pone en primer plano la búsqueda de un panorama legal que no sólo sea equitativo y razonable, sino también que esté al ritmo del dinámico panorama de la digitalización. Por lo tanto, este trabajo representa un llamado de atención que se hace eco de la necesidad de un refinamiento continuo en la búsqueda de la justicia dentro de los niveles digitales de nuestra sociedad., AbstraitLa prolifération rapide des technologies numériques a marqué le début d'une nouvelle époque remplie de défis sans précédent en matière de protection de la vie privée et de diffusion non autorisée d'images intimes. Cet article explore le paysage juridique complexe englobant le Code pénal indien, la loi sur les technologies de l'information, la loi sur la protection des données personnelles numériques et le projet de loi Bharatiya Nyaya Sanhita. Cette quête analytique jette un regard sur la tâche impérative de s'attaquer à la diffusion non consensuelle d'images intimes dans les contours du milieu numérique. Cet article explore de manière exhaustive les répercussions potentielles des transgressions numériques, mettant à nu les impacts sismiques sur la vie privée, la dignité inhérente et le bien-être psychologique des individus. Plus qu'une simple exploration, cet article dévoile une feuille de route pour conceptualiser un cadre juridique holistique et productif en Inde, particulièrement adapté pour relever le défi complexe de la diffusion non consensuelle d'images intimes. Cet effort intègre des recommandations méthodiquement élaborées, conçues sur la base d'une dissection méticuleuse des dispositions juridiques pertinentes, d'une analyse nuancée de la jurisprudence et de juxtapositions astucieuses avec des approches internationales de situations difficiles analogues. L'objectif primordial ici est de propulser l'évolution d'un édifice juridique qui transcende les contraintes de l'ère numérique en forgeant une fusion harmonieuse de ses principes avec les principes fondamentaux des droits de l'homme. Au cœur de cet effort scientifique se trouve un engagement inébranlable : garantir et maintenir l'inviolabilité de la vie privée numérique sanctifiée des individus. L'objectif ultime est d'ériger de formidables garde-fous qui protègent fermement les individus des conséquences concomitantes des empiètements sur leur sanctuaire numérique. Grâce à cette initiative concertée, la recherche d'un paysage juridique non seulement équitable et raisonnable, mais également en phase avec le paysage dynamique de la numérisation, est au premier plan. Cet ouvrage se présente ainsi comme un appel de clairon qui fait écho à la nécessité d'un perfectionnement continu dans la poursuite de la justice au sein des échelons numériques de notre société., 抽象的数字技术的快速发展开创了一个新时代,在保护个人隐私和未经授权传播私密图像方面充满了前所未有的挑战。 本文探讨了复杂的法律环境,包括⟪印度刑法⟫、⟪信息与技术法⟫、⟪数字个人数据保护法⟫和⟪Bharatiya Nyaya Sanhita 法案⟫。 这种分析追求着眼于解决数字环境中私密图像未经同意传播的紧迫任务。 本文全面探讨了数字犯罪的潜在影响,揭示了对个人隐私、固有尊严和心理健康的巨大影响。 本文不仅仅是一次探索,还展示了一个路线图,用于概念化印度全面且富有成效的法律框架,特别适合应对未经同意传播亲密图像的复杂挑战。 这一努力包含有条不紊地得出的建议,这些建议是在对相关法律条款进行细致剖析、对判例法进行细致入微分析以及与解决类似困境的国际方法进行精明并列的基础上提出的。 这里的首要目标是通过将其原则与人权的基本原则和谐地融合起来,推动法律大厦的发展,超越数字时代的限制。 这项学术努力的核心是坚定不移的承诺----保护和维护个人神圣的数字隐私的不可侵犯性。 最终目标是建立强大的保障措施,坚决保护个人免受数字圣所侵犯所带来的后果。 通过这一协调一致的举措,追求一个不仅公平合理、而且与动态数字化格局同步的法律格局是很重要的。 因此,这项工作就像一个号角,呼应了我们社会的数字梯队中不断完善追求正义的需要。, خلاصةلقد أدى الانتشار السريع للتقنيات الرقمية إلى حقبة جديدة مليئة بالتحديات غير المسبوقة فيما يتعلق بحماية الخصوصية الشخصية والنشر غير المصرح به للصور الحميمة. يستكشف هذا المقال المشهد القانوني المعقد الذي يتضمن قانون العقوبات الهندي، وقانون المعلومات والتكنولوجيا، وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية، ومشروع قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا. ينظر هذا المسعى التحليلي إلى المهمة الحتمية المتمثلة في معالجة النشر غير التوافقي للصور الحميمة داخل محيط الوسيط الرقمي. يستكشف هذا المقال بشكل شامل التداعيات المحتملة للتجاوزات الرقمية، ويكشف عن التأثيرات الزلزالية على خصوصية الأفراد وكرامتهم المتأصلة ورفاههم النفسي. أكثر من مجرد استكشاف، تكشف هذه الورقة عن خريطة طريق لوضع تصور لإطار قانوني شامل ومثمر في الهند - يتناغم بشكل فريد مع التحدي المعقد المتمثل في النشر غير التوافقي للصور الحميمة. يتضمن هذا المسعى توصيات مستمدة بشكل منهجي، مصممة على أساس التحليل الدقيق للأحكام القانونية ذات الصلة، والتحليل الدقيق للسوابق القضائية، والمقارنة الذكية بين النهج الدولي لمآزق مماثلة. والهدف الشامل هنا هو تعزيز تطور الصرح القانوني بما يتجاوز قيود العصر الرقمي من خلال صياغة دمج متناغم لمبادئه مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وفي قلب هذا المسعى العلمي يكمن التزام لا يتزعزع - لتأمين ودعم قدسية الخصوصية الرقمية المقدسة للأفراد. الهدف النهائي هو إنشاء ضمانات ضخمة تحمي الأفراد بقوة من العواقب المرتبطة بانتهاك خصوصيتهم الرقمية. ومن خلال هذه المبادرة المنسقة، تم التأكيد على السعي إلى إيجاد مشهد قانوني ليس عادلاً ومعقولًا فحسب، بل يتماشى أيضًا مع مشهد الرقمنة الديناميكي. وبالتالي فإن هذا العمل هو دعوة واضحة تعكس الحاجة إلى التحسين المستمر في السعي لتحقيق العدالة ضمن المستويات الرقمية لمجتمعنا.

