OBJECTIVES: Cannabis use is common in people with early-phase psychosis (EP) and is associated with worse treatment outcomes. Few targeted interventions for cannabis use behaviour in this population exist, most focusing on abstinence, none focusing on harm reduction. Many people with EP will not seek treatment for their cannabis use with current therapeutic options. Understanding preferences for cannabis-focused harm reduction interventions may be key to improving outcomes. This study aimed to determine preferences of young adults with EP who use cannabis for cannabis-focused harm reduction interventions.



METHODS: Eighty-nine young adults across Canada with EP interested in reducing cannabis-related harms were recruited. An online questionnaire combining conventional survey methodology and two unique discrete choice experiments (DCEs) was administered. One DCE focused on attributes of core harm reduction interventions (DCE 1) and the second on attributes of boosters (DCE 2). We analysed these using mixed ranked-ordered logistic regression models. Preference questions using conventional survey methodology were analysed using summary statistics.



RESULTS: Preferred characteristics for cannabis-focused harm reduction interventions (DCE 1) were: shorter sessions (60 min vs. 10 min, odds ratio (OR): 0.72; P < 0.001); less frequent sessions (daily vs. monthly, OR: 0.68; P < 0.001); shorter interventions (3 months vs. 1 month, OR: 0.80; P < 0.01); technology-based interventions (vs. in-person, OR: 1.17; P < 0.05). Preferences for post-intervention boosters (DCE 2) included opting into boosters (vs. opting out, OR: 3.53; P < 0.001) and having shorter boosters (3 months vs. 1 month, OR: 0.79; P < 0.01). Nearly half of the participants preferred to reduce cannabis use as a principal intervention goal (vs. using in less harmful ways or avoiding risky situations).



CONCLUSIONS: Further research is required to see if technology-based harm reduction interventions for cannabis featuring these preferences translate into greater engagement and improved outcomes in EP patients.



Objectifs

L'usage du cannabis est répandu chez les personnes en phase précoce de psychose (PP) et est associé à de moins bons résultats de traitement. Quelques interventions ciblées sur le comportement d'usage du cannabis dans cette population existent, dont la plupart sont axées sur l'abstinence et aucune sur la réduction des méfaits. De nombreuses personnes souffrant de PP ne chercheront pas de traitement pour leur usage de cannabis parmi les options thérapeutiques actuelles. Comprendre les préférences des interventions de réduction des méfaits axées sur le cannabis peut être la clé pour améliorer les résultats. La présente étude visait à déterminer les préférences des jeunes adultes souffrant de PP et utilisant le cannabis pour les interventions de réduction des méfaits axées sur le cannabis.

Méthodes

Quatre-vingt-neuf jeunes adultes du Canada avec une PP intéressés à réduire les dommages liés au cannabis ont été recrutés. Un questionnaire en ligne combinant la méthodologie conventionnelle des sondages et deux expériences de choix discrets (ECD) a été administré. Une ECD mettait l'accent sur les attributs des principales interventions de réduction des méfaits (ECD 1) et la deuxième, sur les attributs des sessions de rappel (ECD 2). Nous avons analysé celles qui utilisaient des modèles de régression logistique mixtes classés et ordonnés. Les questions de préférence utilisant une méthodologie d'enquête conventionnelle ont été analysées à l'aide de statistiques sommaires.

Résultats

Les caractéristiques préférées pour les interventions de réduction des méfaits axées sur le cannabis (ECD 1) étaient des séances plus courtes (60 min contre 10 min, rapport de cotes (RC) : 0,72; P < 0,001); des séances moins fréquentes (chaque jour contre chaque mois, RC : 0,68; P < 0,001); des interventions plus courtes (3 mois contre 1 mois, RC : 0,80; P < 0,01); des interventions basées sur la technologie (contre en personne, RC : 1,17; P < 0,05). Les préférences en lien avec les sessions de rappel post-intervention (ECD 2) incluaient davoir accès à de telles sessions (contre ne pas y avoir accès, RC : 3,53; P < 0,001) et avoir des sessions de rappel plus courtes (3 mois contre 1 mois, RC : 0,79; P < 0,01). Près de la moitié des participants préféraient réduire l'usage du cannabis comme but principal de l'intervention (contre l'utiliser de façons moins nocives ou éviter des situations risquées).

Conclusions

Il faut plus de recherche pour déterminer si les interventions de réduction des méfaits basées sur la technologie pour le cannabis qui intègrent ces préférences se traduisent par un plus grand engagement et de meilleurs résultats chez les personnes avec une PP.

