Abstract

INTRODUCTION: In France, since 2017 the law has allowed people to change the gender marker on their civil status documents without having undergone medical treatment and sterilization surgery. However, no legislative framework has been provided to ensure their right to family, leaving those who wish to become parents in a space of social, political, and legal uncertainty that is inconsistent with international and human rights. In parallel, France has developed an arsenal of health strategies that constrain actors working in the field.



PURPOSE OF THE RESEARCH: This study examines the possibilities available to public health actors for promoting reproductive health in the absence of legislation and in the context of political and legislative adversity. To this end, it relies on a participatory, critical, and lexicometric analysis of national strategies for sexual and reproductive health and parenthood support.



RESULTS: Governance strategies make no mention of parentality among transgender people. Sexual and reproductive health policies focus on tackling sexually transmitted infections, on health pathways, and on violence and discrimination. The analysis also highlights a lack of awareness on this topic.



CONCLUSIONS: Shortcomings in the legislative framework and public health strategies raise ethical questions about the promotion of reproductive health and the potentially non-inclusive approach of actors in the field. These issues force communities to carry out actions outside the scope of ordinary regulations, and they highlight the political positioning of the public-health field in France.



n France, la possibilité pour une personne de modifier le sexe administratif de son état civil pour le mettre davantage en conformité avec son genre a été introduite de manière jurisprudentielle en 1992, après une première condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme (1). La loi du 18 novembre 2016 " de modernisation de la justice du xxie siècle " l'a introduite dans le droit positif après une deuxième condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la vie privée (1) et a supprimé la nécessité d'intervention médicale et de stérilisation (" condition d'irréversibilité de la transformation d'apparence " [1, p. 18]). Depuis sa mise en application en 2017, les interventions hormonales ou chirurgicales pouvant altérer la fertilité ne sont plus nécessaires. La loi prévoit donc l'existence de personnes modifiant la mention de leur sexe administratif sans aucune altération de leurs possibilités reproductives.



Pourtant, les implications en matière de parentalité n'ont pas été prévues par la législation, qui ne permet toujours pas la mise en conformité du livret de famille (2, 3), expose ces familles aux discriminations (2, 4, 5) et conduit des personnes respectant la loi à des combats juridiques de plusieurs années pour faire valoir leurs droits, y compris la prise en compte des modifications administratives sur le certificat de naissance de l'enfant (4, 5). Pour autant, leur existence législative a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que la loi du 2 août 2021 " relative à la bioéthique " ne concernait pas les hommes ayant obtenu la modification de leur mention de sexe administratif (6). Enfin, aucune politique de réparation des stérilisations forcées n'a été mise en place, malgré les demandes des personnes concernées

