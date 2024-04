Abstract

OBJECTIVE: To find out the motivations of adolescents for alcohol consumption.



DESIGN: Qualitative methodology with discussion groups. PARTICIPANTS AND CONTEXT: 131 adolescents (15-17 years old) enrolled in nine schools in Tarragona (Spain).



METHOD: Systematic coding strategy, adapted to focus groups. Educational centers were selected through a stratified purposive sampling by educational levels (segmentation criterion) and ownership of the center (public or private). Participants within the educational levels were randomly selected for the groups. Content analysis was conducted using an open and flexible coding strategy.



RESULTS: Motivations for alcohol consumption were identified, revolving around six fundamental dimensions: a) seeking fun and new sensations, b) alleviating discomfort, c) consumption due to social contagion and group pressure, d) consumption as a rite of passage into adulthood, e) environmental availability of alcohol, and f) low perception of risk. This motivation varied according to the adolescent's gender. In girls, drinking behavior appeared related to overcoming negative emotional states, while for boys, belonging to the peer group took precedence: drinking reinforces hegemonic masculinity and ensures complicity among peers. Adolescents considered that the information they receive from educational centers is sufficient, but it does not motivate change.



CONCLUSIONS: Public health strategies focused on preventing alcohol consumption in adolescents should incorporate their motivations to achieve greater efficiency, paying due attention to sex/gender variables.



===



Objetivo



Conocer las motivaciones de los adolescentes para el consumo de alcohol.

Diseño



Metodología cualitativa con grupos de discusión.

Participantes y contexto



Participaron 131 adolescentes (15-17 años) escolarizados en nueve institutos de Tarragona (España).

Método



Estrategia de codificación sistemática, adaptada a los grupos de discusión. Se seleccionaron centros educativos a través de un muestreo intencional estratificado por niveles educativos (criterio de segmentación) y titularidad del centro (pública o privada). Los participantes de los grupos fueron seleccionados aleatoriamente dentro de los niveles educativos. El análisis de contenido se realizó siguiendo una estrategia de codificación abierta y flexible.

Resultados



Se identifican motivaciones para consumir alcohol que giran en torno a seis dimensiones fundamentales: a) búsqueda de diversión y nuevas sensaciones, b) reducción del malestar, c) consumo por contagio social y presión de grupo, c) consumo como rito de iniciación en la vida adulta, d) disponibilidad ambiental del alcohol, y e) baja percepción de riesgo. Estos motivos variaron según el sexo del adolescente. En las chicas, la conducta de beber apareció relacionada con la superación de estados emocionales negativos, mientras que para los chicos primó la pertenencia al grupo de iguales: beber refuerza la masculinidad hegemónica y garantiza la complicidad entre pares. Los adolescentes consideraron que la información que reciben desde los centros educativos es suficiente, pero no motiva al cambio.

Conclusiones



Las estrategias de salud pública focalizadas en la prevención de consumo de alcohol en adolescentes deben incorporar sus motivaciones para lograr una mayor eficiencia, prestando debida atención a las variables sexo/género.

Language: es