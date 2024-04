Abstract

In this time of polycrisis, the role of health promotion is more important than ever to empower families, communities, organizations and societies. The polycrisis - understood as the convergence of a global health pandemic, economic challenges, environmental and climate problems and political, cultural or geopolitical conflicts - amplifies the complexities that people face in accessing, understanding, processing, evaluating and applying/using information and resources, especially in the area of ​​health.



The social and economic impacts of a polycrisis (1) in different populations generate and increase existing inequalities in health. This is the best time to recognize the role that health literacy plays at all levels of health promotion as a vehicle for empowerment. The ability to make informed decisions taking into account healthy behaviors, preventive measures and access to health services becomes essential.

In this editorial we explore the vital role of health literacy in promoting health during a polycrisis, highlighting its importance in empowering people, fostering community resilience, and addressing the unique challenges posed by overlapping crises.



En esta época de policrisis, el papel de la promoción de la salud es más importante que nunca para empoderar a las familias, las comunidades, las organizaciones y las sociedades. La policrisis - entendida como la convergencia de una pandemia sanitaria mundial, desafíos económicos, problemas ambientales y climáticos y conflictos políticos, culturales o geopolíticos - amplifica las complejidades que enfrentan las personas para acceder, entender, procesar, evaluar y aplicar/utilizar la información y los recursos, especialmente en el área de la salud.



Los impactos sociales y económicos de una policrisis (1) en diferentes poblaciones generan e incrementan las desigualdades existentes en salud. Este es el mejor momento para reconocer el papel que desempeña el alfabetismo para la salud en todos los niveles de la promoción de la salud como un vehículo para el empoderamiento. La habilidad para tomar decisiones informadas teniendo en cuenta las conductas saludables, las medidas preventivas y el acceso a los servicios de salud, se convierte en algo primordial.

En este editorial exploramos el papel vital del alfabetismo para la salud en la promoción de la salud durante una policrisis, al destacar su importancia para empoderar a las personas, fomentar la resiliencia comunitaria y abordar los desafíos únicos planteados por crisis que se superponen.

