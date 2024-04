Abstract

OBJECTIVE: To identify trends in motorcycle road deaths in Colombia between 2008 and 2021.



METHODS: An observational and descriptive study of trends in motorcycle road deaths was conducted using official death records from 2008 to 2021. Jointpoint Poisson regression analysis was performed to detect inflection points in mortality rates specific to age, sex, and area of residence.



RESULTS: A total of 28 200 motorcycle road deaths were identified during the period; 24 271 men and 3 929 women died. Of the deaths, 74.1% occurred in urban areas and 25.9% in rural areas. In rural areas, there was an increasing trend in fatalities in young adults of both sexes during the period. The same occurred in men over 65 years of age. In urban areas, there was an upward trend in fatalities in the age group from 45-64 for both sexes during the period. Only one inflection point was detected, in 2015, showing a downward trend in adolescent females.



CONCLUSION: The trend in motorcycle road deaths in Colombia continued to rise during the 2008-2021 period, both in rural areas for young adults and in urban areas for middle-aged adults.



Objetivo. Identificar las tendencias de mortalidad por accidentes de tránsito en motocicleta en Colombia entre los años 2008 y 2021. Métodos. Se realizó un estudio observacional y descriptivo de tendencias de la mortalidad por accidentes de tránsito en motocicleta a partir de los registros oficiales de defunciones entre 2008 y 2021. Se efectuó un análisis de regresión Jointpoint Poisson para detectar los puntos de inflexión en las tasas de mortalidad espe- cíficas por edad, sexo y área de residencia. Resultados. Se identificaron 28 200 muertes por accidentes de tránsito en motocicleta en todo el período; fallecieron 24 271 hombres y 3 929 mujeres. El 74,1% de las defunciones ocurrió en el área urbana y el 25,9% en el área rural. En esta área se observó una tendencia creciente en la mortalidad en adultos jóvenes de ambos sexos a lo largo de todo el período. Lo mismo ocurrió en hombres de más de 65 años. En el área urbana, se identificó una tendencia al aumento de la mortalidad en las edades entre 45 a 64 años para ambos sexos durante todo el período. Solo se detectó un punto de inflexión en el año 2015, que mostró una disminución en la tendencia, en mujeres adolescentes. Conclusión. La tendencia en la mortalidad por accidentes de tránsito en motocicleta en Colombia se mantuvo en aumento durante todo el período (2008-2021) tanto en áreas rurales para adultos jóvenes como en áreas urbanas para personas de mediana edad.

