Abstract

OBJECTIVE: Existing studies, in mostly male samples such as veterans and athletes, show a strong association between traumatic brain injury (TBI) and mental illness. Yet, while an understanding of mental health before pregnancy is critical for informing preconception and perinatal supports, there are no data on the prevalence of active mental illness before pregnancy in females with TBI. We examined the prevalence of active mental illness ≤2 years before pregnancy (1) in a population with TBI, and (2) in subgroups defined by sociodemographic, health, and injury-related characteristics, all compared to those without TBI.



METHOD: This population-based cross-sectional study was completed in Ontario, Canada, from 2012 to 2020. Modified Poisson regression generated adjusted prevalence ratios (aPRs) of active mental illness ≤2 years before pregnancy in 15,585 females with TBI versus 846,686 without TBI. We then used latent class analysis to identify subgroups with TBI according to sociodemographic, health, and injury-related characteristics and subsequently compared them to females without TBI on their outcome prevalence.



RESULTS: Females with TBI had a higher prevalence of active mental illness ≤2 years before pregnancy than those without TBI (44.1% vs. 25.9%; aPR 1.46, 95% confidence interval, 1.43 to 1.49). There were 3 TBI subgroups, with Class 1 (low-income, past assault, recent TBI described as intentional and due to being struck by/against) having the highest outcome prevalence.



CONCLUSIONS: Females with TBI, and especially those with a recent intentional TBI, have a high prevalence of mental illness before pregnancy. They may benefit from mental health screening and support in the post-injury, preconception, and perinatal periods.



===



Objectif

Il existe des études, réalisées auprès d'échantillons surtout masculins, comme des anciens combattants et des athlètes, montrant une forte association entre la lésion cérébrale traumatique (LCT) et la maladie mentale. Et pourtant, bien que la compréhension de la santé mentale avant la grossesse soit essentielle pour informer les soutiens préconceptionnels et périnataux, il n'y a pas de données sur la prévalence de la maladie mentale active avant la grossesse chez les femmes souffrant de LCT. Nous avons examiné la prévalence de la maladie mentale active ≤2 ans avant la grossesse (1) dans une population souffrant de LCT, et (2) dans des sous-groupes définis par des caractéristiques sociodémographiques, de santé, et liées à la lésion, tous se comparaient à ceux sans LCT.

Méthode

Cette étude transversale dans la population a été menée en Ontario, Canada, de 2012 à 2020. La régression de Poisson modifiée a généré des ratios de prévalence ajustés (RPa) de maladie mentale active ≤2 ans avant la grossesse chez 15 585 femmes souffrant de LCT contre 846 686 sans LCT. Nous avons ensuite utilisé l'analyse des classes latentes pour identifier des sous-groupes souffrant de LCT selon nos caractéristiques sociodémographiques, de santé et liées à la lésion, et les avons subséquemment comparés aux femmes sans LCT quant à leur prévalence des résultats.

Résultats

Les femmes souffrant de LCT avaient une prévalence plus élevée de maladie mentale active ≤2 ans avant la grossesse que celles sans LCT (44,1% c. 25,9%; RPa 1,46, 95% IC 1,43 à 1,49). Il y avait 3 sous-groupes LCT, la classe 1 ((faible revenu, agression passée, TBI récent décrit comme intentionnel et dû à une collision) ayant la prévalence de résultats la plus élevée.

Conclusions

Les femmes souffrant de LCT, et sen particuoier celles ayant une LCT intentionnelle récente, ont une prévalence élevée de maladie mentale avant la grossesse.Elles peuvent bénéficier d'un dépistage de maladie mentale et d'un soutien dans les périodes post-traumatique, préconceptionnelle et périnatale.

