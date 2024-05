Abstract

INTRODUCTION: Poisonings are a worldwide preventable public health problem that affects the general population.



OBJECTIVE: To epidemiologically characterize BZ and AD poisonings registered in Chile between 2002 and 2019.



METHODS: An observational retrospective study of poisonings registered in the medical outcome report system of the Chilean Ministry of Health was conducted. The World Health Organization International Classification of Disease codes T42.2, T43.0 and T43.2 were included.



RESULTS: 22,807 poisonings associated with BZ or AD were identified, representing 0.08% of all hospitalizations. Poisoning rates distribution were established at regional and national level. There were 9.8% of accidental events, 63.7% of intentional events, and 26.5% of undetermined cases. The highest accidental and intentional poisoning rates were estimated at the ages of 0 to 4 and 15 to 19 years old respectively. Poisoned patients remained hospitalized on average for 3.4 days. 0.3% of cases were related to death of patients.



CONCLUSIONS: Poisoning events were characterized according to the studied variables. National poisoning rates decreased over the years with prevalence of those intentional events linked to women. Efforts should be made in creating poisoning prevention campaigns focused on age-based groups in the general population.



Las intoxicaciones agudas corresponden a un problema de salud pública prevenible que afecta globalmente tanto a la población infantil, como a la adulta1. Bajo esta perspectiva, se hace necesario contar con información actualizada en relación con la epidemiología de las intoxicaciones agudas, ya que de esta manera se puede identificar la población de alto riesgo y definir las medidas de intervención1-2.



Las benzodiacepinas (BZ) son medicamentos que poseen propiedades sedativas, ansiolíticas e hipnóticas4. En Chile, las BZ están clasificadas bajo la categoría de psicotrópicos y son despachadas en farmacias mediante receta médica retenida5-6. El uso crónico de BZ puede generar dependencia física7.



Los antidepresivos (AD) son una de las causas más comunes de intoxicaciones fatales, ya que presentan efectos a nivel cardiovascular, incluyendo alteración del electrocardiograma, arritmias e hipotensión8.



En Estados Unidos en el año 2007, el suicidio era la tercera causa de muerte entre personas de entre 15 a 24 años y la mortalidad asociada a sobredosis con BZ entre los años 1999 y 2013 se quintuplicó9. Además, en el año 2003, la Asociación Americana de Centros de Control de Tóxicos reportaba que el 8,2% de las exposiciones a tóxicos correspondía a los AD10.



En cuanto a investigaciones realizadas en Chile, el estudio retrospectivo de Aguilera y cols. indica que las sobredosis de medicamentos encontradas con mayor frecuencia (87,2 %) correspondieron a aquellas relacionadas con BZ y AD11. Además, en la publicación de Mena y cols. se menciona que el 40,3 % de las exposiciones correspondieron a medicamentos con acción en el sistema nervioso central, entre ellos BZ y AD12.



El objetivo de este trabajo fue caracterizar epidemiológicamente los casos de intoxicación por BZ y AD registrados en Chile entre los años 2002 y 2019.

