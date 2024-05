Abstract

OBJECTIVE: The preparation of homemade herbal remedies has always been practiced by animal keepers and is still employed in farm animals today. In order to document this practice, an ethnoveterinary study was conducted in Bavaria in 2018-2021.



MATERIAL AND METHOD: The farmers were interviewed on site and the reported recipes were documented in detail and, where possible, also carried out during the interviews. The plant parts used were weighed using a laboratory balance in order to be able to calculate a daily dose per animal or the concentration in the end product for as many of these traditional use reports (UR) as possible.



RESULTS: A total of 716 recipes for 884 UR were named in the 77 interviews by the participating farmers. Two thirds (69%) of the formulations mentioned consisted of one or more medicinal plants and 31% dealt with other natural home remedies (honey, vinegar, etc.). Overall, the farmers surveyed preferred the use of single plants in their formulations. Most UR were for cattle (77% of all reports). These traditional remedies are most often used in Bavarian stables for the treatment and prophylaxis of gastrointestinal diseases and metabolic disorders. Furthermore, there was a high correspondence of the medicinal plants used with described UR from two historical reference books. The study participants used their homemade herbal remedies with a high degree of satisfaction and thereby act within the scope of their own responsibility as farmers.



CONCLUSION AND CLINICAL RELEVANCE: This traditional knowledge of herbal preparations containing active ingredients, which has been passed on for generations, may also be a good starting point for a phytotherapeutic supplement in the treatment of farm animals in veterinary practice. Pharmaceutical and feed law framework conditions must be adhered to.



Ziel Die Herstellung von pflanzlichen bäuerlichen Hausmitteln wird seit jeher von Tierhalter*innen in Eigenverantwortung praktiziert und sie finden auch heute noch auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben Verwendung im Alltag. Um diese Praxis zu dokumentieren, wurde in den Jahren 2018-2021 eine ethnoveterinärmedizinische Studie in Bayern durchgeführt.



Material und Methoden Die Landwirt*innen wurden vor Ort interviewt und die berichteten Rezepturen detailliert dokumentiert und wo möglich auch im Rahmen der Interviews hergestellt. Dabei wurden die eingesetzten Pflanzenteile mittels einer Laborfeinwaage nachgewogen, um letztlich für möglichst viele dieser tradierten Anwendungen eine Tagesdosis je Tier bzw. die Konzentration im Endprodukt errechnen zu können.



Ergebnisse Insgesamt wurden in den 77 Interviews 716 Rezepturen für 884 Anwendungen von den Landwirt*innen genannt. Zwei Drittel (69%) der genannten Rezepturen bestanden aus einer oder mehreren Pflanzenarten und 31% befassten sich mit anderen naturstofflichen Hausmitteln (Honig, Essig, etc.). Insgesamt bevorzugten die befragten Landwirt*innen den Einsatz von Einzelpflanzen in ihren Rezepturen. Die meisten Anwendungen wurden von den Teilnehmer*innen für Rinder berichtet (77% aller Berichte).



Mit Abstand am häufigsten wurden diese traditionellen Hausmittel in den bayerischen Ställen zur Prophylaxe und Verabreichung bei gastrointestinalen Erkrankungen und metabolischen Störungen eingesetzt. Außerdem ergab sich eine hohe Übereinstimmung der eingesetzten Pflanzenarten mit beschriebenen Anwendungen aus 2 historischen Fachbüchern. Die Studienteilnehmer*innen setzten ihre Hausmittel mit hoher Zufriedenheit ein.



Schlussfolgerung und klinische Relevanz Dieses tradierte und seit Generationen weitergegebene Wissen zu pflanzlichen und damit wirkstoffhaltigen Zubereitungen kann auch für die tierärztliche Praxis eine gute Ausgangsbasis für eine phytotherapeutische Ergänzung zur Behandlung von Nutztieren sein. Arznei- und futtermittelrechtliche Rahmenbedingungen müssen hierbei selbstverständlich eingehalten werden.

Language: de