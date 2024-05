Abstract

INTRODUCTION: trauma-related disorders following a road accident have both a health and an economic impact.



METHODS: we conducted a prospective study to determine the prevalence of these disorders, and to identify risk factors in subjects victims of road accidents and hospitalized in the Department of Orthopedic Surgery and Traumatology of the University Hospital Center of Sfax-Tunisia.



RESULTS: a total of sixty-ten subjects were included in this study. The prevalence of acute stress disorder was 37.1% and was associated with female sex, low educational level, previous medical and surgical history, passivity during the accident, severity of injuries and the presence of anxious and depressive symptoms. Post-traumatic stress disorder was observed in 40% of subjects and was associated with urban residential environment, passivity during the accident and anxious and depressive symptoms. Low scores for functional coping strategies and high scores for dysfunctional coping strategies were significantly associated with both disorders. Low educational level, urban residential environment, high levels of anxiety and depression, and denial coping strategy appear to be independent risk factors for acute stress and post-traumatic stress disorder.



CONCLUSION: It is therefore important to determine the profile of people at greater risk of post-traumatic stress disorder, to enable early diagnosis in victims of road accidents.



===



Introduction: les troubles post-traumatiques survenant à la suite d'un accident de la route ont un impact tant sanitaire qu'économique.







Méthodes: notre étude prospective, vise à déterminer la prévalence de ces troubles, et à dégager leurs facteurs de risque auprès de sujets victimes d'accidents de la route et hospitalisés au service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du Centre Hospitalo-Universitaire de Sfax-Tunisie.







Résultats: soixante-dix sujets ont été inclus dans notre étude. La prévalence de l'état de stress aigu était de 37,1% et il a été associé au sexe féminin, au niveau scolaire bas, à la présence d'antécédents médicochirurgicaux, à la passivité au cours de l'accident, à la sévérité des lésions, et à la présence d'une symptomatologie anxieuse et dépressive. Le trouble stress post-traumatique était constaté chez 40% des sujets et il a été associé au milieu de résidence urbain, à la passivité au cours de l'accident, et à la symptomatologie anxieuse et dépressive. Des scores faibles des stratégies de coping fonctionnelles et des scores élevés des stratégies de coping dysfonctionnelles ont été significativement associés à ces deux troubles. Le niveau scolaire bas, la résidence en milieu urbain, un niveau élevé d'anxiété et de dépression et la stratégie de coping de déni apparaissent comme des facteurs de risque indépendants de l'état de stress aigu et du trouble stress post-traumatique.







Conclusion: il s'avère ainsi important de déterminer un profil de personnes plus exposées aux troubles post-traumatique afin de permettre un dépistage précoce par les médecins avec lesquels les accidentés pourraient avoir des contacts dans les suites de leurs accidents.

Language: fr