Abstract

Background This study aimed to exploratorily evaluate the learning success of a 90-minute resuscitation class taught by recently trained teachers in the German state of Brandenburg before a statewide implementation of these classes.



METHODS In five public schools, teachers, trained by professional first aid instructors, taught 90-minute resuscitation courses to 340 seventh (7th) grade students. We surveyed the students' knowledge immediately before their course and their knowledge, self-confidence, and willingness to perform resuscitation one month afterward using standardized self-report questionnaires. The practical skills were assessed in randomly selected subgroups.



RESULTS One month after the course, up to 25% more of the students were able to answer questions correctly regarding relevant CPR parameters. More than half of the students felt confident in their skills and were willing to perform CPR.



CONCLUSIONS Middle-school students can benefit from a single short resuscitation course taught by their trained teachers. Future research should include the development of the teaching methods for these classes and the timing of refresher courses later in the curriculum. The findings of this study support the statewide implementation of resuscitation training for middle school students as part of a greater ambition to increase bystander assistance in out-of-hospital cardiac arrest.



===



HintergrundZiel dieser Studie war es, den Lernerfolg eines 90-minütigen Reanimationsunterrichts, der von zuvor speziell ausgebildeten Lehrkräften in Brandenburg unterrichtet wurde, vor einer landesweiten Einführung dieser Kurse explorativ zu evaluieren.



METHODenIn fünf öffentlichen Schulen unterrichteten Lehrkräfte, die von professionellen Erste-Hilfe-Ausbildern geschult wurden, 340 Schüler der siebten Klasse (7. Klasse) in 90-minütigen Wiederbelebungskursen. Unmittelbar vor dem Kurs wurde das Wissen der Jugendlichen erhoben, einen Monat danach wurden das Wissen, das Selbstvertrauen und die Bereitschaft der Jugendlichen, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, mit standardisierten Fragebögen erhoben. Die praktischen Fertigkeiten wurden in zufällig ausgewählten Subgruppen einen Monat nach dem Kurs bewertet.ErgebnisseEinen Monat nach dem Kurs waren bis zu 25 % mehr Jugendliche in der Lage, Fragen zu relevanten Parametern der Herzlungenwiederbelebung richtig zu beantworten. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen fühlte sich sicher in ihren diesbezüglichen Fähigkeiten und bereit, eine Reanimation durchzuführen.SchlussfolgerungenSchülerinnen und Schüler der Mittelstufe können von einem einmaligen kurzen Wiederbelebungskurs, der von entsprechend dafür ausgebildeten Lehrkräften durchgeführt wird, profitieren. Künftige Forschungsarbeiten sollten sich mit der (Weiter-)Entwicklung von Lehrmethoden für diese Kurse und der zeitlichen Planung von Auffrischungskursen zu einem späteren Zeitpunkt im Lehrplan befassen. Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen die landesweite Einführung von Reanimationsunterricht in der Mittelstufe mit dem langfristigen Ziel, die Hilfeleistung durch Laien bei Herzstillstand, der außerhalb des Krankenhauses auftritt, zu verbessern.SchlüsselwörterAusbildung in Herz-Lungen-Wiederbelebung, Laienausbildung, Mittelschule, Erste-Hilfe-Ausbildung, Basic Life SupportWprowadzenieCelem badań było ocenienie efektów wiedzy nabytej podczas 90-minutowego kursu resuscytacji, prowadzonego przez wcześniej przeszkolonych nauczycieli w Brandenburgii. Badanie pozwoliło przeprowadzić eksploracyjną ocenę przed wprowadzeniem kursów RKO na arenie krajowej.MetodologiaW pięciu publicznych szkołach nauczyciele, przeszkoleni wcześniej przez profesjonalnych instruktorów pierwszej pomocy, przeprowadzili 90-minutowe kursy resuscytacji dla 340 uczniów siódmej klasy. Bezpośrednio przed kursem za pomocą ustandaryzowanych ankiet oceniono wiedzę uczniów, a miesiąc po nim wiedzę, pewność siebie i gotowość do przeprowadzania resuscytacji. Umiejętności praktyczne oceniano w losowo wybranych podgrupach.WynikiMiesiąc po kursie nawet o 25% więcej młodzieży potrafiło odpowiedzieć na pytania dotyczące istotnych parametrów resuscytacji. Ponad połowa uczniów czuła się pewna swoich umiejętności i była gotowa do wykonania resuscytacji.WnioskiUczniowie szkół średnich mogą odnieść korzyści, biorąc udział w jednorazowym kursie resuscytacji przeprowadzonym przez przeszkolonych wcześniej w tym celu nauczycieli. Przyszłe badania powinny skupić się na opracowaniu metod nauczania stosowanych podczas kursów i harmonogramu odświeżania wiedzy w późniejszym terminie zawartym w planie nauczania. Wyniki tego badania popierają ogólnokrajowe wprowadzenie nauczania resuscytacji w szkołach średnich jako części celu głównego, tj. poprawy częstotliwości udzielania pierwszej pomocy przez osoby cywilne w przypadku zatrzymania krążenia poza szpitalem.Słowa kluczoweSzkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szkolenie laików, szkoła średnia, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, podstawowe wsparcie życiowe.

