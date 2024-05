Abstract

BACKGROUND: In Germany, current school-based first aid training recommendations do not include children under 13 years. Our aim was therefore to evaluate a primary school-based first aid course for children aged 6-13 years.



Methods: Our 2-day course (4 hours per day) for primary schools in the German rural state Brandenburg included basic elements of scene safety, compression bandages, recovery position, and resuscitation. The evaluation of specific knowledge and skills took place 1-day post-course.



Results: Among the 1,268 included children (median age 9y, 49% girls) from six primary schools, 25% had previously attended first aid courses. Most children knew emergency phone number(s) pre-course. Afterward, this knowledge improved by 15% in the 6-7-year age group (reaching 80%) whereas it remained at 90% in children aged 8-13 years.

After the course, about 80% of the 8-13-year-old children (40% in 6-7-year age group) answered at least one resuscitation question correctly. In the practical skill assessments, about 80% of the 8-13-year-old children (60% in the 6-7-year age group) chose a correct or almost-correct chest compression rate during resuscitation. The correct depth of compression was achieved by about 80% (10-13 years), 60% (8-9 years), and 40% (6-7 years). Three-quarters successfully put another child in the recovery position; more than two-thirds applied a compression bandage appropriately.



Conclusions: A 2-day course in a primary school setting showed considerable improvement in first aid and resuscitation skills of children aged 6-13 years. Future studies should examine these effects' sustainability and the appropriate timing for refresher courses.



Hintergrund: In Deutschland umfassen die aktuellen schulbasierten Erste-Hilfe-Schulungsempfehlungen keine Kinder unter 13 Jahren. Unser Ziel war es daher, einen Erste-Hilfe-Kurs für Grundschulen zu evaluieren.

Material und Methode: Unser zweitägiger Kurs (4 Stunden pro Tag) für Grundschulen im Bundesland Brandenburg umfasste Basiselemente der eigenen Sicherheit am Unfallort, Kompressionsverbände, stabile Seitenlage und Wiederbelebung. Nach der Basiserhebung kurz vor Schulungsbeginn fand die Evaluation spezifischer Kenntnisse (mit Fragebogen) und Fertigkeiten einen Tag nach dem Kurs statt.

Ergebnisse Unter den 1.268 eingeschlossenen Kindern (Altersmedian 9 Jahre, 49% Mädchen) von sechs Grundschulen hatten 25% bereits früher an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen. Die meisten Kinder kannten vor dem Kurs bereits die Notrufnummer(n). Danach verbesserte sich dieses Wissen um 15% und erreichte 80% in der Altersgruppe der 6-7-Jährigen, während es bei älteren Kindern (8-13 Jahre) bei 90% blieb. Nach dem Kurs beantworteten 40% der 6-7-Jährigen und etwa 80% der 8-13-jährigen Kinder mindestens eine Frage zur Reanimation richtig. Bei den Bewertungen der praktischen Fertigkeiten wählten 60% der 6-7-Jährigen und etwa 80% der 8-13-jährigen Kinder während der Wiederbelebung die korrekte oder nahezu korrekte Rate der Kompression des Brustkorbs aus. Die richtige Kompressionstiefe wurde von 40% (6-7 Jahre), 60% (8-9 Jahre) und etwa 80% (10-13 Jahre) erreicht. Drei Viertel der Teilnehmenden setzten erfolgreich ein anderes Kind in die Stabile Seitenlage; mehr als zwei Drittel legten einen Kompressionsverband angemessen an.

Schlussfolgerungen Ein zweitägiger Kurs in der Grundschule führte in allen Altersgruppen von 6-13 Jahren zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Kenntnisse in Erster-Hilfe und Fähigkeiten bei der Wiederbelebung. Zukünftige Studien sollten die Nachhaltigkeit dieser Effekte und den geeigneten Zeitpunkt für Auffrischungskurse untersuchen.



Tło Obecne zalecenia dotyczące szkolenia z pierwszej pomocy w niemieckich szkołach nie obejmują dzieci poniżej 13 roku życia. Naszym celem było zatem ocenienie kursu pierwszej pomocy dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat prowadzonego w szkole podstawowej.

Metody Nasz dwudniowy kurs (4 godziny dziennie) dla szkół podstawowych na obszarach wiejskich w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia obejmował podstawowe elementy bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, bandażowanie uciskowe, pozycję bezpieczną i resuscytację. Ocena konkretnych umiejętności i wiedzy odbyła się dzień po zakończeniu kursu.

Wyniki Wśród 1268 uwzględnionych dzieci (średni wiek 9 lat, 49% dziewczyn) z sześciu szkół podstawowych, 25% uczestniczyło wcześniej w kursach pierwszej pomocy. Większość dzieci przed kursem znała już numer(y) alarmowy. Po kursie wiedza ta poprawiła się o 15% w grupie wiekowej 6-7 lat (osiągając 80%), podczas gdy w grupie wiekowej 8-13 lat pozostała na poziomie 90%. Po kursie około 80% dzieci w wieku od 8 do 13 lat (40% w grupie wiekowej 6-7 lat) poprawnie odpowiedziało na co najmniej jedno pytanie dotyczące resuscytacji. W ocenach praktycznych umiejętności, około 80% dzieci w wieku od 8 do 13 lat (60% w grupie wiekowej 6-7 lat) wybrało właściwe lub prawie właściwe tempo ucisków klatki piersiowej podczas resuscytacji. Prawidłowa głębokość ucisków była osiągana przez około 80% (w wieku od 10 do 13 lat), 60% (w wieku od 8 do 9 lat) i 40% (w wieku od 6 do 7 lat). Trzy czwarte dzieci skutecznie ułożyło inne dziecko w pozycji bezpiecznej, a ponad dwie trzecie odpowiednio zastosowało bandaż uciskowy.

Wnioski Dwudniowy kurs przeprowadzony w szkole podstawowej wykazał znaczną poprawę umiejętności pierwszej pomocy i resuscytacji u dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W przyszłych badaniach należy zbadać trwałość tych efektów oraz odpowiedni czas na odświeżenie wiedzy pozyskanej na kursach.



Schlüsselwörter: Grundschule, Erste Hilfe, Wiederbelebung, Laienschulung, Schulkinder, Schüler, Basisreanimation, Klassenzimmer, Blutungsstillung, Kompressionsverband, Stabile Seitenlage, Wiederbelebung, Laien-Wiederbelebung

Słowa kluczowe: szkoła podstawowa, pierwsza pomoc, resuscytacja, szkolenie dla laików, dzieci szkolne, uczniowie

