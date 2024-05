Abstract

BACKGROUND: Basic life support (BLS) delivery improves prognosis following out-of-hospital cardiac arrest and forms an integral part of undergraduate medical curricula, although limited literature has assessed student confidence in utilizing these skills. An investigation of medical students' self-reported confidence and hypothetical willingness to perform BLS was undertaken at the University of Bristol, within its peer-led BLS training scheme (RMD Bristol). Due to the study timing including COVID-19 restrictions (2020-21), changes in student confidence during this period could also be explored.

Methods: A prospective cohort study of medical students participating in BLS training during 2018-2022 (N = 1084) was undertaken. Self-reported confidence and hypothetical willingness to perform BLS was assessed using pre- and post-training questionnaires (five-point Likert scale). Data were analyzed in three groups: 1) pre-COVID (including in-person training), 2) during COVID (virtual-only training), and 3) post-COVID (including in-person training).

Results: 347 medical students completed 658 questionnaire responses. All training modes significantly increased self-reported confidence and hypothetical willingness to perform BLS (p < 0.05). Self-reported confidence reduced rapidly following virtual-only training. During the pandemic, a reduction in student-perceived willingness to provide BLS in an emergency was observed in a community but not a hospital setting.

Conclusion: Peer-led BLS training is effective in improving medical students' self-reported confidence and willingness to administer BLS, regardless of delivery mode. The COVID-19 pandemic influenced both the delivery of teaching and students' attitudes towards performing BLS. Due to the rapid confidence fade after virtual-only training, BLS teaching with an in-person component may remain the most effective model for training medical students.



Contexte: L'administration des soins immédiats en réanimation (SIR) améliore le pronostic après un arrêt cardiaque extrahospitalier et fait partie intégrante des programmes d'études médicales de premier cycle, mais peu d'études ont évalué la confiance des étudiants dans l'utilisation de ces compétences. Une étude sur la confiance déclarée des étudiants en médecine et leur volonté hypothétique de pratiquer les SIR a été entreprise à l'Université de Bristol, dans le cadre de son programme de formation SIR dirigé par des pairs (RMD Bristol). Le calendrier de l'étude incluant les restrictions du COVID-19 (2020-21), les changements dans la confiance des étudiants au cours de cette période ont également pu être explorés.

Méthodes: Une étude de cohorte prospective des étudiants en médecine qui ont suivi une formation SIR entre 2018 et 2022 (N = 1084) a été entreprise. La confiance auto déclarée et la volonté hypothétique de pratiquer les SIR ont été évaluées à l'aide de questionnaires avant et après la formation (échelle de Likert en 5 points). Les données ont été analysées en trois groupes : 1) pré-COVID (y compris la formation en personne), 2) pendant COVID (formation virtuelle uniquement) et 3) post-COVID (y compris la formation en personne).

Résultats: 347 étudiants en médecine ont répondu à 658 questionnaires. Tous les modes de formation ont augmenté de manière significative la confiance déclarée et la volonté hypothétique d'effectuer les SIR (p < 0,05). La confiance déclarée a diminué rapidement après une formation uniquement virtuelle. Pendant la pandémie, une réduction de la volonté perçue par les étudiants de fournir des soins d'urgence a été observée dans un contexte communautaire mais pas dans un contexte hospitalier.

Conclusion: La formation SIR menée par les pairs est efficace pour améliorer la confiance déclarée des étudiants en médecine et leur volonté de fournir les SIR, quel que soit le mode de formation. La pandémie de COVID-19 a influencé à la fois l'enseignement et l'attitude des étudiants à l'égard du BLS. En raison de la perte de confiance rapide après une formation uniquement virtuelle, l'enseignement des SIR avec une composante en personne peut rester le modèle le plus efficace pour la formation des étudiants en médecine.



背景: 基本生命支援術(BLS)的施行改善了院外心臟驟停的預後,也是大學醫學課程的重要組成部分,但有關評估學生運用這些技能的信心的文獻卻很有限。布里斯托大學在其同伴引導BLS培訓計劃(RMD Bristol)中進行了一項關於醫學生自我報告在施行BLS的信心和意願的調查。由於研究期包括了COVID-19限制的時段(2020-21),因此可以同時探討於此期間學生信心的變化。

方法: 使用了前瞻性隊列的研究方法,而研究對象是在2018年至2022年進行了BLS培訓的醫學生(N = 1084)。利用培訓前和培訓後問卷(5點李克特量表)來評估他們自我報告的信心和意願。資料分析分為三組:1)COVID之前(包括面授培訓),2)COVID期間(僅虛擬培訓),3)COVID之後(包括面授培訓)

結果: 共有347名醫學生完成了658份問卷回答。結果顯示所有培訓方式都能顯著提高施行BLS的自信心和意願(p < 0.05)。而自我報告的信心在只接受虛擬培訓後有迅速降低的現象。另觀察所得,在大流行期間,如遇上緊急情況,學生在社區環境下施行BLS的意願有所下降,但在醫院環境下並未觀察到這種情況

結論: 不論何種培訓方式,同伴引導的BLS培訓有效地提高了醫學生施行BLS的信心和意願。COVID-19大流行影響了教學的方式和學生對施行BLS的態度。由於學生的信心在僅接受虛擬培訓後迅速消退,帶有面授形式的BLS教學可能仍然是培訓醫學生最有效的模式

背景: 基本生命支持术(BLS)的进行改善了院外心脏骤停的预后,也是医学本科课程的重要组成部分,但评估学生运用这些技能的信心的文献却很有限。布里斯托大学在同伴引导BLS培训计划(RMD Bristol)中进行了一项医学生自我报告在进行BLS时的信心和意愿的调查。基于研究期间包括了COVID-19限制的时段(2020-21),因此还可以探讨在此期间学生信心的变化

方法: 使用了前瞻性队列的研究方法,而研究对象是在2018年至2022年进行了BLS培训的医学生(N = 1084)。利用培训前和培训后问卷(5点李克特量表)来评估他们自我报告的信心和意愿。信息分析分为三组:1)COVID之前(包括面授培训),2)COVID期间(仅虚拟培训),3)COVID之后(包括面授培训)

结果: 共有347名医学生完成了658份问卷回答。结果显示所有培训方式都能显著提高进行BLS的自信心和意愿(p < 0.05)。而自我报告的信心在只接受虚拟培训后有迅速降低的现象。另就观察所见,在大流行期间,如遇上紧急情况,学生在社区环境下进行BLS的意愿有所下降,但在医院环境下没有观察到这种情况

结论: 不论何种培训方式,同伴引导的BLS培训有效地提高了医学生进行BLS的信心和意愿。COVID-19大流行影响了教学的方式和学生对进行BLS的态度。基于学生的信心在仅接受虚拟培训后迅速消退,带有面授形式的BLS教学可能仍然是培训医学生最有效的模式



Mots clés: Support de base (BLS); étudiants en médecine; pair enseignement; COVID 19; étude de confiance

關鍵字: 基本生活支持 (BLS); 醫學生; 同行 教學; 新冠肺炎; 信心研究

关键字: 基本生活支持 (BLS); 医学生; 同行 教学; 新冠肺炎; 信心研究

