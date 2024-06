Abstract

OBJECTIVE: To identify differences in electroencephalographic parameters in schizophrenia patients with and without a history of suicide attempts. MATERIAL AND METHODS: Eighty-seven inpatients (50 men and 37 women) with paranoid schizophrenia were examined. Suicidal attempts in the anamnesis of patients were verified by a psychiatrist on the basis of clinical interviewing. The severity of psychopathological symptoms was assessed using The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) based on a five-factor model. Electroencephalogram (EEG) parameters were recorded and evaluated using a 16-channel encephalograph. A clinical and quantitative analysis of the recordings was carried out with the calculation of absolute spectral power indicators for theta, alpha and beta rhythms, as well as the severity of the activation reaction (Berger effect).



RESULTS: Significantly higher rates of the PANSS depression factor were revealed in patients with a history of suicide attempts (p=0.016). Clinical analysis of EEG changes did not reveal any significant differences between the groups (p>0.05). The spectral analysis of the EEG showed significant differences only in the spectral power of the beta rhythm in the central (p=0.048) and occipital (p=0.021) leads with closed eyes, which was lower in the group with a history of suicide attempts. The degree of alpha rhythm depression in the occipital leads was also significantly lower in this group (p=0.016). The regression analysis showed that significant correlates of suicidal attempts in patients with paranoid schizophrenia are the PANSS depressive factor (t=2.784; p=0.016) and a deficiency in the activation response to EEG (t=-2.035; p=0.045).



CONCLUSION: The results complement previous studies on the relationship between suicidal attempts, clinical symptoms and neurophysiological features of the functioning of the brain of patients with paranoid schizophrenia.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Выявить различия в электроэнцефалографических показателях у больных шизофренией с суицидальными попытками и без таковых в анамнезе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



Обследованы 87 стационарных больных (50 мужчин и 37 женщин) параноидной шизофренией. Суицидальные попытки в анамнезе у больных верифицировались психиатром на основе клинического интервьюирования. Оценка тяжести психопатологической симптоматики была выполнена с использованием шкалы позитивных и негативных синдромов (PANSS) на основе пятифакторной модели. Запись и оценка параметров электроэнцефалограммы (ЭЭГ) осуществлялась на 16-канальном энцефалографе. Проводился клинический и количественный анализ полученных записей с вычислением показателей абсолютной спектральной мощности для тета-, альфа- и бета-ритмов, а также выраженности реакции активации (эффект Бергера).

РЕЗУЛЬТАТЫ



Выявлены статистически значимо более высокие показатели по фактору депрессии PANSS у пациентов с суицидальными попытками в анамнезе (p=0,016). Клинический анализ изменений ЭЭГ не выявил каких-либо значимых различий между группами (p>0,05). По данным спектрального анализа ЭЭГ были получены статистически значимые различия между группами пациентов только в отношении спектральной мощности бета-ритма в центральных (p=0,048) и затылочных (p=0,021) отведениях при закрытых глазах, которая оказалась ниже в группе с суицидальными попытками в анамнезе. Степень депрессии альфа-ритма в затылочных отведениях была также статистически значимо ниже в этой группе (p=0,016). Данные регрессионного анализа показали, что значимыми коррелятами суицидальных попыток больных параноидной шизофренией являются депрессивный фактор по шкале PANSS (t=2,784; p=0,016) и дефицит реакции активации на ЭЭГ (t= -2,035; p=0,045).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Полученные результаты дополняют предыдущие исследования о связи между суицидальными попытками, клиническими симптомами и нейрофизиологическими особенностями функционирования головного мозга больных параноидной шизофренией.

Language: ru