Abstract

PURPOSE: This study aimed to give a full spectrum of orthopedic injuries associated with electric scooter (e-scooter) use and analyze related factors, report on follow-up data from the patient's perspective and make a comparative etiological analysis of young adult hip fractures.



METHODS: A total of 851 consecutive patients were admitted to the Emergency Department following e‑scooter injuries between January 2021 and July 2022, of whom 188 had 214 orthopedic injuries. The demographics, injury, and incident characteristics of these patients were collected. All fractures were classified as per the AO/OTA classification. Two groups were created as operatively or conservatively treated patients and data were comparatively analyzed. Follow-up examination incorporated a survey using binary questions on patients' perspectives. An etiological comparative analysis of hip fractures in young adults admitted to the same center between 2016 and 2022 was conducted.



RESULTS: The median patient age was 25. Inexperienced drivers constituted 32% of the injured. The protective gear use rate was at 3%. Higher speed (p = 0.014) and age (p = 0.011) were significantly associated with operative treatment. A total of 39% of the operated patients could not return to preinjury physical function, while 74% regretted using an e‑scooter. The most common etiological factor for traumatic young hip fractures was fall from a height between 2016 and 2020, whereas it became e‑scooter accidents in 2021-2022.



CONCLUSION: The rate of e‑scooter-related operative treatment is high and leaves the patient in regret (84%) and a physically limited condition (39%). A speed limit of ≤ 15 km/h could decrease the rate of operative injuries. The e‑scooter was identified as the top etiological factor in the last 2 years for traumatic young hip fractures.



LEVEL OF EVIDENCE: II, Diagnostic cohort study.



Ziel



Ziel dieser Studie war es, das gesamte Spektrum orthopädischer Verletzungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Elektrorollern (E-Scootern) zu erfassen und die damit zusammenhängenden Faktoren zu analysieren, über Follow-up-Daten aus der Sicht der Patienten zu berichten und eine vergleichende ätiologische Analyse von Hüftfrakturen bei jungen Erwachsenen durchzuführen.

Methoden



Zwischen Januar 2021 und Juli 2022 wurden insgesamt 851 Patienten nach Verletzungen durch E‑Scooter in die Notaufnahme eingeliefert, von denen 188 orthopädische Verletzungen hatten. Die demographischen Daten sowie die Verletzungs- und Unfallmerkmale dieser Patienten wurden erfasst. Alle Frakturen wurden gemäß der AO/OTA-Klassifikation klassifiziert. Es wurden zwei Gruppen gebildet: operativ oder konservativ behandelte Patienten, die Daten wurden vergleichend analysiert. Die Nachuntersuchung umfasste eine Umfrage mit binären Fragen zur Perspektive der Patienten. Es wurde eine vergleichende ätiologische Analyse von Hüftfrakturen bei jungen Erwachsenen durchgeführt, die zwischen 2016 und 2022 in dasselbe Zentrum eingeliefert wurden.

Ergebnisse



Der Altersmedian der Patienten lag bei 25 Jahren. Unerfahrene Fahrer machten 32 % der Verletzten aus. Die Verwendung von Schutzausrüstung lag bei 3 %. Höhere Geschwindigkeit (p = 0,014) und Alter (p = 0,011) waren signifikant mit der operativen Behandlung verbunden. Insgesamt 39 % der operierten Patienten konnten ihre körperliche Funktion von vor der Verletzung nicht wiederherstellen, während 74 % die Benutzung eines E‑Scooters bereuten. Der häufigste ätiologische Faktor für traumatische junge Hüftfrakturen war zwischen 2016 und 2020 ein Sturz aus der Höhe, während es in den Jahren 2021-2022 E‑Scooter-Unfälle waren.

Schlussfolgerung



Die Rate der E‑Scooter-bedingten operativen Behandlungen ist hoch und hinterlässt den Patienten mit Reue (84 %) und körperlich eingeschränktem Zustand (39 %). Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von ≤ 15 km/h könnte die Rate der operativen Verletzungen verringern. Der E‑Scooter wurde in den letzten 2 Jahren als wichtigster ätiologischer Faktor für traumatische junge Hüftfrakturen identifiziert.

Grad der Evidenz



II, Diagnostische Kohortenstudie.

