Abstract

This study aimed to describe a quantitative survey conducted with leaders to investigate effective and feasible actions that can be evaluated in computational models to inform policies to promote active mobility based in the city of São Paulo, Brazil. In 2022, an online survey was conducted during the Health Survey in São Paulo (Physical Activity and Environment study), which is monitored by representatives of nongovernmental organizations and public and private sector managers. A questionnaire was elaborated with three questions with 13 alternative answers about actions to promote walking and/or cycling. Leaders should select up to three alternatives based on their potential regarding: (1) effectiveness; (2) feasibility or ease of implementation; and (3) desire to verify tests in computational models to inform policies. The survey was answered by 18 leaders from 16 institutions, comprising 13 (72%) women and 12 (67%) representatives of the third sector, whose average age was 48 years and all had complete higher education. Reducing the speed of motor vehicles was the most cited option in all three questions. Other actions mentioned refer to controlling the traffic of vehicles in central areas, improving pedestrian safety, reducing the distances between homes and places of employment, conducting educational campaigns, and expanding and enhancing structures such as bicycle lanes and sidewalks. The results are relevant to support evidence-based decision-making in public management and to provide subsidies for the development of computational models with a view to promoting active mobility.



Keywords:

Walking; Bicycling; Surveys and Questionnaires; Nongovernmental Organizations



===



Este estudo teve como objetivo descrever um inquérito quantitativo realizado com lideranças para investigar ações efetivas, viáveis e que podem ser testadas em modelos computacionais para informar políticas de promoção da mobilidade ativa, tendo como base a cidade de São Paulo, Brasil. Em 2022, foi realizado um inquérito online no contexto da pesquisa de Atividade Física e Ambiente do Inquérito de Saúde de São Paulo, acompanhada por representantes de organizações não governamentais, gestores públicos e de entidades privadas. Foi elaborado questionário com três perguntas com 13 alternativas de respostas sobre ações para promoção da caminhada ou uso de bicicleta. As lideranças deveriam selecionar até três alternativas a partir de seu potencial em termos de (1) efetividade; (2) viabilidade ou facilidade de implementação; e (3) desejo de realizar testes em modelos computacionais para informar políticas. O inquérito foi respondido por 18 lideranças de 16 instituições, sendo 13 (72%) mulheres e 12 (67%) representantes do terceiro setor, cuja média de idade era 48 anos, todos com nível superior de escolaridade. A redução da velocidade dos veículos motorizados foi a opção mais citada nas três questões. Outras ações citadas referem-se ao controle de circulação de veículos em regiões centrais, à segurança de pedestres, à diminuição das distâncias entre residências e locais de emprego, às campanhas educativas e à ampliação e melhoria de estruturas como ciclovias e calçadas. Os resultados são relevantes para apoiar a tomada de decisões baseadas em evidências na gestão pública e oferecer subsídios para a elaboração de modelos computacionais com vistas à promoção da mobilidade ativa.



Palavras-chave:

Caminhada; Ciclismo; Levantamento de Opinião; Organizações Não Governamentais



===



Este estudio tuvo como objetivo presentar una encuesta cuantitativa realizada con líderes para investigar las acciones efectivas, viables y que puedan probarse en modelos informáticos para orientar las políticas que promuevan la movilidad activa en la ciudad de São Paulo, Brasil. En 2022 se realizó una encuesta en línea en el contexto de la Encuesta de Salud de São Paulo (Actividad Física y Medio Ambiente), que es monitoreada por representantes de organizaciones no gubernamentales, gestores públicos y entidades privadas. Se elaboró un cuestionario de tres preguntas con 13 respuestas alternativas sobre acciones para promover la caminata o el uso de la bicicleta. Los líderes podían seleccionar hasta tres alternativas en función de su potencial en términos de (1) efectividad; (2) viabilidad o facilidad de implementación; y (3) deseo de verificar las pruebas en modelos informáticos para orientar las políticas. La encuesta fue respondida por 18 líderes de 16 instituciones; de los cuales 13 (72%) eran mujeres y 12 (67%) representaban el tercer sector; la edad promedio de ellos fue de 48 años y todos contaban con educación superior. Reducir la velocidad de los vehículos de motor fue la opción más citada en las tres preguntas. Otras acciones mencionadas se refieren al control de la circulación de vehículos en las regiones centrales, la seguridad de los peatones, la reducción de las distancias entre los hogares y los lugares de trabajo, las campañas educativas y la expansión y mejora de estructuras como carriles bici y aceras. Los resultados son relevantes para apoyar la toma de decisiones basada en la evidencia en la gestión pública y ofrecer subsidios para la elaboración de modelos computacionales destinados a promover la movilidad activa.



Palabras-clave:

Caminata; Ciclismo; Encuestas y Cuestionarios; Organizaciones No Gubernamentales

Language: pt