Abstract

PURPOSE: To study prognostic factors and functional visual outcomes of soldiers after firearm-related ocular trauma in the conflict zone.



MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional analytical study was carried out from January 2017 to December 2022 in the ophthalmology departments of three military hospitals. Soldiers with firearm-related ocular trauma were selected. Epidemiological and clinical data, prognostic factors and functional outcomes were studied. Statistical analyses were performed using IBM-SPSS version 23.0 software. Univariate and multivariate analyses were performed, and a P-value<0.05 was considered statistically significant.



RESULTS: A total of 162 eyes of 136 patients were included. The mean age was 28.93±6.52 years. All patients were male. Improvised firearms were the most frequent cause (77%). Bilateral involvement was observed in 26 patients (19.1%). The mean visual acuity of the affected eyes was 1.66±1.04logMAR on admission. Closed globe injuries predominated (72%). The most frequent anatomical lesions of the globe were hyphema (23.4%) and vitreous hemorrhage (19.7%). The mean final visual acuity was 1.38±1.17logMAR, and blindness was observed in 50% of eyes. Factors influencing final visual acuity were type of trauma, initial visual acuity, hyphema and vitreous hemorrhage.



CONCLUSION: Blindness due to firearm-related eye injuries in the conflict zone of Cameroon is common. Wearing protective glasses or visors might reduce its frequency.



Étudier les facteurs pronostiques et le devenir fonctionnel visuel des militaires après un traumatisme oculaire par arme à feu en zone de conflit.



Matériels et méthodes



Une étude transversale analytique avec collecte de données rétrospectives de janvier 2017 à décembre 2022 a été réalisée dans les services d'ophtalmologie de trois formations sanitaires militaires. Étaient retenus, les militaires victimes de traumatisme oculaire par arme à feu. Les données épidémiologiques et cliniques, les facteurs pronostiques et le retentissement fonctionnel étaient étudiés. Les analyses statistiques ont été faites à l'aide du logiciel SPSS version 23.0. Une analyse univariée, puis multivariée ont été réalisées à la recherche des facteurs pronostiques avec un seuil de significativité p < 0,05.



Résultats



Au total 162 yeux de 136 patients étaient retenus. La moyenne d'âge était de 28,93 ± 6,52 ans. Tous les patients étaient de sexe masculin. Les armes artisanales représentaient la cause la plus fréquente (77 %), suivies des explosifs (19 %) et les armes de guerre (4 %). L'atteinte était bilatérale chez 26 patients (19,1 %). La moyenne de l'acuité visuelle des yeux traumatisés était de 1,66 ± 1,04 logMAR à l'admission. Il y'avait une prédominance des traumatismes à globe fermé (72 %). Les lésions anatomiques les plus fréquentes du globe étaient l'hyphéma (23,4 %) et l'hémorragie intravitréenne (19,7 %). La moyenne de l'acuité visuelle finale était de 1,38 ± 1,17 logMAR et 50 % des yeux présentaient une cécité. Les facteurs influençant l'acuité visuelle finale étaient le type de traumatisme, l'acuité visuelle initiale, l'hyphéma et l'hémorragie intravitréenne.



Conclusion



La cécité liée aux traumatismes oculaires par armes à feu chez les militaires en zone de conflit au Cameroun est fréquente. Celle-ci pourrait être réduite par le port des lunettes ou visières de protection.

