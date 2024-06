Abstract

BACKGROUND: Injuries caused by explosions or pyrotechnic devices can lead to severe hand injuries with potential long-term consequences for both the affected individual and the healthcare system. The implementation of a nationwide ban on fireworks during the New Year festivities was only temporarily enforced as part of the protective measures during the Covid-19 pandemic. These two exceptional years provide an opportunity for evaluation as a model experiment to demonstrate the impact of a fireworks ban on the frequency of explosion-related hand injuries.



MATERIALS AND METHODS: In a multicentre study, five German hand trauma centres retrospectively collected and analysed all pyrotechnic-related injuries that occurred within seven days around the New Year celebration between 2017 and 2023.



RESULTS: Severe hand injuries from explosions were significantly less frequent at New Year celebrations during the pandemic period compared with data collected in the years before and after Covid-19. After the return to regular sales laws and celebrations in December 2022, a significant increase in injuries was observed, surpassing even the pre-Covid period. Epidemiological data confirmed a high proportion of minors and male victims. The highest number of injuries was observed on New Year's Eve and the first day of January, with adults mainly being injured during the festivities, while children and adolescents were mainly injured during the first days of January.



CONCLUSIONS: A national ban proved to be an effective method to prevent severe hand injuries caused by explosive devices and their lifelong consequences. The data obtained in this multicentre study can serve as a basis for informed policy action.



===



Hintergrund Verletzungen durch Explosionen oder pyrotechnische Ereignisse können zu schwerwiegenden Handverletzungen führen, die teilweise langfristige Auswirkungen sowohl für den Betroffenen als auch das Gesundheitssystem haben. Bislang konnte die Einführung eines landesweiten Verbots von Feuerwerkskörpern zum Jahreswechsel lediglich vorübergehend im Rahmen der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie umgesetzt werden. Diese zwei Ausnahmejahre konnten im Sinne eines Modellversuchs ausgewertet werden, um aufzuzeigen, welchen Effekt ein Verbot von Feuerwerk hinsichtlich Verletzungshäufigkeit von Explosionsverletzungen bedeutet.



Material und Methoden Im Rahmen einer Multicenter-Studie haben fünf deutsche Hand Traumazentren alle durch Feuerwerks- oder Knallkörper entstandenen Verletzungen, die in einem Zeitraum von sieben Tagen um den Jahreswechsel operativ versorgt wurden, retrospektiv erhoben und ausgewertet. Hierbei wurden die Jahre 2017-2023 eingeschlossen.



Ergebnisse Schwere Handverletzungen durch Explosionen kamen während geltender Covid-19 Schutzmaßnahmen signifikant seltener vor verglichen mit den übrigen erhobenen Jahreswechseln. Nach Rückkehr zu regulären Verkaufsgesetzen und Feierlichkeiten im Jahr 2022 konnte flächendeckend ein signifikanter Wiederanstieg der Verletzungszahlen aufgezeigt werden, die sogar den Vor-Covid-19-Zeitraum überstiegen. Die epidemiologischen Daten bestätigten einen hohen Anteil an Minderjährigen und männlichen Patienten. Es kam zu einer Häufung von schweren Verletzungen in der Neujahrsnacht und dem ersten Januar, wobei Erwachsene sich vor allem zum Zeitpunkt der Feierlichkeiten, Kinder und Jugendliche jedoch erst sekundär in den ersten Januartagen verletzten.



Schlussfolgerungen Nationale Verbote stellen eine effektive Methode dar, um schwere Handverletzungen, ausgelöst durch Explosionskörper, und deren lebenslange Folgen zu verhindern. Die in dieser Multicenter-Studie gewonnenen Daten können als Bestandteil einer Grundlage für politisches Handeln dienen.

Language: de