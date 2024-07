Abstract

The pathologies of the adolescent act illustrate the overflow so characteristic of the "modernity" of a world in perpetual evolution. Through compulsive bodily symptoms that are as noisy as they are enigmatic (self-mutilation, suicide attempts, addictions, fast sex, eating disorders), adolescents are always in search of transitional and containing spaces, which are indispensable for symbolizing and calming destructuring intrapsychic conflicts. Therapeutic mediations, adapted to the different singularities, offer a space through which integration and subjectivation processes are possible.



===



Les pathologies de l'agir de l'adolescence illustrent le débordement si caractéristique de la "modernité" d'un monde en perpétuelle évolution. À travers des symptomatologies corporelles compulsives toutes aussi bruyantes qu'énigmatiques (automutilations, tentatives de suicide, addictions, fast sex, troubles des conduites alimentaires), les adolescents sont toujours en quête d'espaces transitionnels contenants, indispensables pour symboliser et apaiser les conflits intrapsychiques déstructurants. Les médiations thérapeutiques, adaptées aux différentes singularités, offrent un espace à travers lequel les processus d'intégration et de subjectivation sont possibles.

Language: fr