Abstract

Adolescent literature has witnessed a long-standing fascination with the portrayal of suicide, which has significantly intensified following the release of Jay Asher's novel Thirteen Reasons Why in 2007. Modern-day publications have delved into the subject of suicide from various angles, including the aftermath of suicide for those left behind. While many of these type of works offer valuable insight to teenagers grappling with suicidal ideation or seeking to comprehend the impulses of those who entertain suicidal thoughts or have attempted suicide, some books may prove detrimental to susceptible readers, owing to the age of the target audience. This paper aims to examine the advantages and difficulties associated with addressing this intricate subject for adolescent readers and assesses some of the existing literature to establish the qualities that render some novels effective and others potentially harmful. Specifically, the study explores the techniques that authors employ to communicate this sensitive theme, including the assessment of characters, structure, and language in a range of novels that deal with suicide in diverse ways.





La littérature pour les adolescents témoigne d'une fascination de longue date pour la représentation du suicide, qui s'est considérablement intensifiée après la sortie du roman Thirteen Reasons Why de Jay Asher en 2007. Les publications modernes ont étudié le sujet du suicide sous différents angles, y compris les conséquences du suicide pour ceux qui restent. Bien que bon nombre de ces types d'ouvrages fournissent des informations précieuses aux adolescents confrontés à des idées suicidaires ou cherchant à comprendre les impulsions de ceux qui ont des pensées suicidaires ou tentent de se suicider, certains livres peuvent s'avérer nocifs pour les lecteurs sensibles en raison de l'âge du public cible. Cet article vise à examiner les avantages et les difficultés associés à l'approche de ce sujet complexe pour les lecteurs adolescents et évalue une partie de la littérature existante pour établir les qualités qui rendent certains romans efficaces et d'autres potentiellement nuisibles. Plus précisément, l'étude explore les techniques utilisées par les auteurs pour communiquer sur ce thème sensible, notamment l'évaluation des personnages, de la structure et du langage dans une série de romans qui traitent du suicide de différentes manières.



Literatura pentru adolescenți a fost martoră a unei fascinații de lungă durată față de portretizarea sinuciderii, care s-a intensificat semnificativ după lansarea romanului lui Jay Asher, Thirteen Reasons Why, în 2007. Publicațiile moderne au investigat subiectul sinuciderii din diferite unghiuri, inclusiv consecințele autosuprimării pentru cei rămași în urmă. În timp ce multe dintre aceste tipuri de lucrări oferă o perspectivă valoroasă adolescenților care se confruntă cu idei suicidare sau care caută să înțeleagă impulsurile celor care au gânduri sinucigașe sau au încercat să se sinucidă, unele cărți se pot dovedi dăunătoare cititorilor susceptibili, din cauza vârstei publicului țintă. Această lucrare își propune să examineze avantajele și dificultățile asociate cu abordarea acestui subiect complex pentru cititorii adolescenți și evaluează o parte din literatura existentă pentru a stabili calitățile care fac unele romane eficiente și altele potenţial dăunătoare. Mai exact, studiul explorează tehnicile pe care autorii le folosesc pentru a comunica această temă sensibilă, inclusiv analiza personajelor, structurii și limbajului într-o serie de romane care tratează sinuciderea în moduri diferite.



Keywords: suicide, teenagers, young adult literature, death



Mots clés : suicide, adolescents, littérature jeunesse, mort.



Cuvinte-cheie: sinucidere, adolescenți, literatură pentru tineri, moarte